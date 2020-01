Pokemon Diamond et Pokemon Pearl tendance sur Twitter au Japon

Les fans de Pokémon japonais sont devenus très excités pour Pokemon Direct ce jeudi, et certains sujets ont commencé à faire leur chemin sur Twitter à la suite de cela.

Actuellement, la tendance n ° 1 au Japon est «Pokemon Direct», qui a recueilli plus de 33 000 tweets. À la troisième place se trouve «DiaPerRemake», qui fait référence à «Pokemon Diamond / Pearl Remake». Beaucoup croient que les remakes de Nintendo Switch pour Pokemon Diamond et Pearl seront annoncés cette semaine, donc plus de 10 000 tweets en parlent maintenant.

Parmi les autres mentions dignes, mentionnons NinDai (Nintendo Direct) au n ° 12 et Pokemon Home (plus de 2500 tweets).

Qu’est-ce que tu penses?

