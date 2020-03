Pokémon épée et bouclier: dernière chance d’obtenir ces cadeaux

Les événements Max Raid de Pokemon Sword and Shield se terminent plus tard dans la journée, mais ce n’est pas tout ce qui quitte les jeux bientôt. Quelques cadeaux pour les titres expireront également à la fin du mois, ce qui en fait votre dernière chance de les saisir si vous ne l’avez pas déjà fait.

Vous avez jusqu’au 30 mars pour réclamer quelques objets gratuits différents, dont 10 balles de soins, 20 points de bataille et un bouchon de bouteille gratuit. Les deux derniers en particulier méritent d’être saisis; Les points de bataille sont utilisés pour acheter des objets de combat compétitifs dans la tour de bataille de Wyndon, tandis que les capsules de bouteilles peuvent être utilisées pour entraîner votre Pokémon dans le même établissement.

En plus de ces cadeaux, vous pouvez réclamer trois TR94 gratuits jusqu’au 30 mars. Comme les MT des anciens, les TR sont des objets à usage unique qui peuvent enseigner aux Pokémon de nouvelles attaques. TR94 en particulier enseigne High Horsepower, une puissante attaque de type terrestre qui est particulièrement utile pendant les raids max. Contrairement au tremblement de terre, qui endommage chaque Pokémon debout sur le terrain, High Horsepower n’inflige que des dégâts à la cible.

Pour réclamer ces articles gratuits, sélectionnez Cadeau mystère dans le menu de votre jeu et choisissez l’option de recevoir un cadeau avec un code / mot de passe. Entrez les codes de téléchargement suivants lorsque vous y êtes invité et vous recevrez les éléments correspondants:

CodeGiftExpiration DateG1GAGRANF1NALE10 Heal Balls30 marsSUPEREFF1CACE20 Battle PointsMars 30C0MPET1T10N1 Bouchon de bouteilleMars 30PUNKR0CK3 TR94 (High Horsepower) 30 mars

Dans d’autres actualités Pokémon, The Pokemon Company a récemment révélé un tout nouveau Pokémon Mythique nommé Zarude, qui jouera un rôle central dans le prochain film Pokémon le film: Coco, qui devrait être présenté en première au Japon cet été. Pokemon Sword and Shield bénéficiera également de deux grandes extensions cette année, appelées Isle of Armor et The Crown Tundra. Le premier sortira en juin, le second suivant cet automne.

