Pokémon Épée et Bouclier Mewtwo: emplacement et faiblesse du raid – Pokémon Day 2020 – HITC

Un guide sur la façon de trouver l’emplacement de Metwo dans Pokemon Sword and Shield ainsi qu’un aperçu de ses faiblesses.

Pokémon Day 2020 a ajouté des clones et Armored Mewtwo à Pokémon Go, tandis que Pokémon Sword and Shield a reçu des batailles de raid Kanto ainsi qu’un Mewtwo lvl 100 qui est presque impossible à renverser. Pour ceux qui sont assez courageux pour tenter de vaincre ce puissant ennemi, vous découvrirez ici tout ce qui peut être dit sur son emplacement et ses faiblesses.

Comme déjà mentionné, Armored Mewtwo a été ajouté à Pokémon Go. Bien qu’il soit difficile à battre dans l’expérience AR mobile, il est presque impossible dans Pokémon Sword and Shield grâce à être un géant avec un lvl de 100.

Il faudra beaucoup de temps pour le vaincre et vous n’avez que quelques jours pour récupérer sa tête et récolter les fruits.

Emplacement de l’épée et du bouclier Pokémon Mewtwo

Il n’y a pas de lieu spécifique dans Pokémon Épée et Bouclier où vous pouvez trouver la bataille de boss du Mewtwo Max Raid.

Tout ce que l’on peut dire sur l’emplacement de Mewtwo, c’est qu’il peut être trouvé dans la zone sauvage à partir de l’une des nombreuses tanières rougeoyantes.

En plus de son emplacement non spécifique, vous n’avez que jusqu’au 2 mars pour le localiser et essayer de le battre.

Vous ne pouvez pas capturer Mewtwo en le renversant, mais vous recevrez de «grandes récompenses» telles que PP Max, Exp. Candy XL et Comet Shard.

Pokémon Épée et Bouclier Mewtwo faiblesse

Mewtwo dans Pokémon Sword and Shield a une faiblesse pour les attaques de type Ghost, Dark et Bug.

Il a ces faiblesses car c’est un Pokémon de type Psychique. Cependant, bien qu’il subisse plus de dégâts des attaques susmentionnées, il absorbera facilement les coups des mouvements de combat et de type psychique.

Par GameWith, les meilleurs Pokémon pour essayer de vaincre Mewtwo sont les suivants:

Grimmsnarl

Dawn Wings Necrozma

Marshadow

Bien que ces Pokémon soient de bons choix pour tenter de vaincre le boss à durée limitée, GameWith note spécifiquement de ne pas utiliser Eternatus. En effet, il est faible face aux attaques psychiques, ce qui signifie qu’il sera facilement vaincu.

Et c’est tout ce qu’il y a à savoir sur Mewtwo et ses faiblesses dans Pokémon Sword and Shield. Pour ceux qui tentent de vaincre ce colosse, tout ce que nous pouvons dire, c’est Godspeed.

