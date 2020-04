Pokémon épée et bouclier mythique Zarude a un mouvement de signature de guérison

Par Stephany Nunneley,

Jeudi 9 avril 2020 15:09 GMT

La nouvelle créature mythique qui arrive sur Pokemon Sword and Shield, Zarude, a un mouvement de signature intéressant.

Épée et bouclier Pokémon Le geste emblématique de Pokémon mythique Zarude a été révélé aujourd’hui, et il s’appelle Jungle Healing.

Une fois que Zarude atteint le niveau 90, il peut apprendre ce mouvement unique. Dans ce mouvement de statut de type herbe, le Pokémon enroule ses vignes autour des arbres, absorbe leur énergie, puis libère cette énergie combinée avec la sienne.

Le pouvoir de guérison «irradiera alors autour de la zone» et soignera à la fois Zarude et son allié Pokémon. Cela restaure leurs HP et les guérit de toutes les conditions d’état.

Le singe voyou Pokemon Zarude a été révélé en février, et il aime se balader en utilisant des arbres et des branches lors des combats. Le Pokémon de type Dark / Grass utilise également la capacité Leaf Guard où il fait pousser des vignes à l’arrière de son cou, de ses poignets et de ses pieds. Ceux-ci peuvent être utilisés pour frapper un adversaire.

Zarude ne peut pas être rencontré dans le gameplay normal, et une date pour laquelle il sera ajouté au jeu n’a pas été fournie.





