Pokémon: Faux! Ash Ketchum ne grandira pas dans un spécial anime

L’anime Pokémon est en ondes depuis plus de 20 ans et ce qui a fait perdre la tête à plus d’un, c’est qu’Ash Ketchum reste un enfant. Le désir de beaucoup de le voir grandir a provoqué la diffusion de nouvelles qui garantissent qu’il grandira dans un anime spécial. Malheureusement, ce sont de fausses nouvelles.

La rumeur est venue après Distortion World, un compte Twitter a décidé de faire une blague en commentant que le magazine CoroCoro aurait révélé un nouveau spécial Pokémon. Nous y verrions l’avenir d’Ash Ketchum, qui serait marié et aurait 2 enfants avec Serena, que vous reconnaissez sûrement dans Pokémon X & Y.

Parallèlement à ce texte, Distortion World a partagé une image qui montre Ash et Serena avec leurs 2 enfants. Cela a amené beaucoup de gens à penser que ce devait être quelque chose de réel. Cependant, ce n’est pas vraiment de l’art officiel, mais une illustration réalisée par NoVaNoah, une artiste talentueuse d’Argentine qui télécharge son travail sur DeviantArt.

Vous pouvez voir l’art ci-dessous:

Et vous, auriez-vous aimé que cette nouvelle soit réelle? Pensez-vous qu’à un moment donné, la société Pokémon sera encouragée à laisser Ash grandir au bon moment? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous avons profité du fait que nous avons parlé de Pokémon pour vous dire que Niantic a signé une alliance avec McDonalds qui rendra les fans de Pokémon GO au Mexique heureux. D’un autre côté, nous pensons que vous serez intéressé de savoir que nous savons déjà comment obtenir un Pikachu avec la casquette d’Ash dans Pokémon Sword & Shield.

