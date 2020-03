Pokémon GO! a été mis à jour pour protéger ses utilisateurs contre le coronavirus

La pandémie de COVID-19, ou coronavirus, a déjà eu un fort impact sur l’industrie du jeu vidéo. Les jeux ont été retardés, il y a pénurie de l’interrupteur dans certains endroits du monde, et plus récemment, a entraîné l’annulation de E3 2020.

Maintenant, en ajoutant à cela, Niantic apportera une série de changements temporaires à son jeu mobile de réalité augmentée populaire, Pokémon GO! ce qui oblige normalement ses joueurs à sortir et à socialiser avec d’autres autour de certains points d’intérêt:

“Bien que nous ayons fait ces mises à jour en fonction de la situation sanitaire mondiale, nous demandons également à nos joueurs de prendre des décisions sur les endroits où aller et quoi faire dans le meilleur intérêt de leur santé et de la santé de leurs communautés.”

Pour vous assurer que votre base de joueurs reste dans un état sain, Niantic priorise les mises à jour qui permettent de profiter du jeu sans avoir besoin de socialiser.

Les habitats ont été augmentés, les encens durent maintenant une heure et les entraîneurs peuvent faire éclore leurs œufs jusqu’à deux fois plus vite dans les incubateurs. Le Poké s’arrête Ils offriront également plus de cadeaux plus fréquemment et tous ces changements se poursuivront jusqu’à nouvel ordre.

Via: Polygone

