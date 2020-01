Pokemon GO a récolté environ 849 millions de dollars en 2019, sa meilleure année

Il semble que The Pokemon Company et Niantic vont rire de la banque pour encore un an.

Sensor Tower a publié de nouveaux détails sur Pokemon GO en 2019, et les chiffres sont assez fous, pour dire le moins. À savoir, le jeu mobile a récolté un grand total d’environ 849 millions de dollars en 2019 – faisant de l’année dernière son meilleur classement global!

Voici quelques autres points saillants des données ci-dessous:

Revenu

Le jeu a rapporté environ 894 millions de dollars de dépenses brutes aux joueurs pour 2019, ce qui en fait la meilleure année à ce jour.

sa deuxième meilleure année a été 2016, où elle a réalisé 832 millions de dollars

il a connu ses quatrième et cinquième meilleurs mois de l’histoire en 2019, générant 116 millions de dollars en août et 126 millions de dollars en septembre

Les revenus de 335 millions de dollars provenaient des États-Unis en 2019, ce qui équivaut à 38% de toutes les dépenses des utilisateurs

Le Japon se classe au deuxième rang des revenus avec 286 millions de dollars, soit 32% du total

L’Allemagne était n ° 3 avec 54 millions de dollars, soit 6%

Google Play a représenté la majorité des revenus, les utilisateurs dépensant 482 millions de dollars dans le jeu, soit 54% du total.

l’App Store d’Apple a accumulé 412 millions de dollars, soit 46% de toutes les dépenses

Niantic a accumulé plus de 3,1 milliards de dollars de dépenses de joueurs à vie

Le revenu moyen par téléchargement de Pokémon GO s’élève actuellement à 5,70 $

Pokemon GO était le n ° 5 des revenus mondiaux

Pokémon GO est le seul jeu géolocalisé qui a pu augmenter ses revenus depuis son année de lancement

Téléchargements

Pokémon GO a accumulé plus de 55 millions d’installations en 2019

les États-Unis ont représenté la majorité des téléchargements, enregistrant plus de 10 millions d’installations, soit 19% du total

Le Brésil était n ° 2 avec plus de 5 millions de téléchargements, soit 10%

L’Inde était n ° 3 avec plus de 3 millions d’installations, soit 6%

Google Play a représenté la majorité des téléchargements, accumulant 38 millions d’installations, soit 69% du total

l’App Store, quant à lui, a généré environ 17 millions de téléchargements, soit 31%

Pokémon GO reste le leader fugitif dans la catégorie des jeux géolocalisés

À ce rythme, nous ne pouvons voir que Pokemon GO rester dans les années à venir! Nous ferons rapport lorsque nous en entendrons davantage à l’avenir.

