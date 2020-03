Pokemon Go: Abra Community Day suspendu

Il semble que même Pokemon Go ne soit pas à l’abri de la vague d’annulations provoquées par le Coronavirus. Les organisations de santé et les organismes gouvernementaux ont demandé aux gens de rester à la maison et à l’intérieur autant que possible, il est donc logique que nous ne devrions pas être en train d’attraper Pokemon en ce moment.

Afin de réduire les risques de propagation du virus, l’équipe Pokemon Go a pris la décision de reporter l’événement Abra Community Day.

Au lieu de cela, le prochain patch apportera des modifications différentes à l’application. Un pack d’achat unique de 30 Encens pour 1 Pokecoin a été ajouté à la boutique. Les œufs éclosent désormais à la moitié de leur distance habituelle lorsqu’ils sont placés dans les incubateurs pendant cette mise à jour. Pokestops déposera des cadeaux plus fréquemment et Pokemon apparaîtra plus souvent dans leurs habitats et dans la nature. Ces modifications seront en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Ces changements semblent encourager les joueurs à bouger moins, tout en obtenant les mêmes récompenses et les mêmes progrès que d’habitude. Pokemon Go n’a pas l’intention de ralentir les joueurs pendant cette période, créant plutôt un environnement plus sûr pour que les joueurs puissent profiter du même gameplay dans la sécurité de leur propre maison. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le blog Pokemon Go pour les dernières mises à jour.

