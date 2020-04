Pokémon GO accueille divers événements axés sur Abra et les encens

Pokémon GO est toujours l’un des jeux de la saga qui est le plus constamment mis à jour, avec son événements y journées communautaires qui tournent petit à petit depuis qu’ils ont introduit ces événements dans le titre pour smartphones. Mais avec le coronavirus affectant la moitié du monde, ces événements ils ont dû être reportés jusqu’à nouvel ordre … et l’avis est venu.

La Journée de la communauté revient sur Pokémon GO

Après avoir reporté l’événement Pokémon GO qui allait jouer Ouvrir En mars, nous avons de nouvelles et bonnes nouvelles pour tous les amateurs de jeux mobiles. Et c’est que la journée communautaire de cette Ptype psychique okémon le jour viendra enfin 25 avril avec tout ce que cela implique. Ce jour Abra sera le protagoniste du jeu et son apparence remplira les rues de 11h00 à 17h00 heure péninsulaire, avec la possibilité de obtenir votre version varicolore (car il aura un pourcentage d’apparition plus élevé, comme cela est habituel lors des journées communautaires). Mais l’information ne s’arrête pas là, et c’est que, comme d’habitude, si vous évoluez vers Abra Pendant la durée de l’événement (ou dans les 2 heures suivant sa fin), vous pouvez avoir un Alakazam avec le mouvement Counterattack.

En plus de tout ce qui a été dit ci-dessus, pendant l’événement, nous obtiendrons un triple Stardust par capture, et l’encens durera 3 heures pour attirer ce Pokémon et favoriser que personne ne se retrouve sans ses différentes couleurs, au lieu des modules d’appâts. De plus, et compte tenu de la situation de confinement que nous avons subie en raison du virus et de la difficulté de nombreux joueurs à transformer Poképaradas, notre partenaire Pokémon nous apportera des Poké Balls (tant que vous avez un ami ou un excellent compagnon ou plus). Au fait, n’oubliez pas de prendre un photo eh bien ils mentionnent également qu’il y aura un surprise prêt.

A tout cela s’ajoute un demande de paiement appeler “Enquêter sur les illusions” qui, pour 1 euro, nous permettra d’obtenir 13 000 Stardust, un Pokocho, un radar Rocket et d’autres récompenses. Il y aura aussi le classique Pack spécial Journée communautaire (dont 1 MT d’attaque chargée, 30 Ultra Balls, 3 Super Incubators et 3 Incenses). Alors maintenant, vous savez, il n’y a aucune excuse pour ne pas obtenir cet Abra multicolore et obtenir cet Alakazam avec contre-attaque.

Mais … il y a encore plus!

Autre que la journée communautaire, le jour 19 avril nous aurons un événement spécial lié à encens en même temps que la journée communautaire, c’est-à-dire, de 11 h 00 à 17 h 00. Les encens attireront plus de Pokémon de différents types, à part augmenter le nombre de sentret il attirera. Selon le temps, la probabilité d’apparition de Pokémon de certains types sera plus élevée.

Pour faire un résumé, de 11h00 à 12h00 augmentera la probabilité d’apparition de Pokémon à partir de type d’eaude 12 h 00 à 13 h 00 l’apparition de Pokémon de type de feu va augmenter 13h00 à 14h00, au lieu de cela, le Pokémon de type de plante ce seront les protagonistes; de 14h00 à 15h00 c’est au tour du Pokémon de type psychique. Déjà 15h00 à 16h00, le Pokémon de type de bogue fera une apparition suivie de 16h00 à 17h00 par le Pokémon de type de terre. Afin de mettre la main sur plusieurs d’entre eux, dans le magasin, pour 1 Pokécurrency, il y aura un pack de 3 encens. Vous savez donc que c’est le bon moment pour obtenir la médaille de chaque type. Et vous Avec quel type utiliserez-vous vos appâts?

