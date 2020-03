Pokemon Go ajoute une nouvelle fonctionnalité très utile

Le développeur de Pokemon Go, Niantic, a apporté de nombreux ajustements au jeu AR populaire à la suite de la pandémie de coronavirus en cours. En plus d’annuler une poignée d’événements qui devaient avoir lieu ce mois-ci (y compris l’événement Lugia Raid de cette semaine), le studio a mis en œuvre une variété de réglages pour faciliter le jeu depuis la maison, y compris une nouvelle fonctionnalité pratique qui vous aidera à garder une trace de ce qui se passe dans le titre.

Niantic introduit un onglet Vue Aujourd’hui dans Pokemon Go. Cet onglet sera situé dans le même menu que vos tâches de recherche sur le terrain et de recherche spéciale, et il sera plus facile de garder une trace de ce qui se passe actuellement dans le jeu. Entre autres choses, Today View affichera les événements en cours et à venir dans le jeu, ainsi que des statistiques personnelles, telles que vos séquences quotidiennes et quels Pokémon vous avez actuellement pour défendre les gymnases.

Niantic n’a pas annoncé quand l’onglet Today View sera mis en ligne dans Pokemon Go, mais il taquine qu’il sera déployé “bientôt”. En attendant, vous pouvez lire plus de détails sur la fonctionnalité à venir sur le site officiel de Pokemon Go.

Dans une autre tentative pour rendre Pokemon Go plus facile à jouer depuis chez vous, le jeu propose désormais des bonus supplémentaires indéfiniment. Pour le moment, vous gagnerez le triple de la quantité normale de Stardust et d’XP pour le premier Pokémon que vous attraperez chaque jour. La limite de cadeaux a également été augmentée; vous pouvez désormais ouvrir jusqu’à 30 cadeaux par jour et en transporter jusqu’à 20 dans votre inventaire. Enfin, Niantic propose chaque jour un nouveau pack 1 PokeCoin dans la boutique en jeu de Pokemon Go.

Comme mentionné précédemment, Lugia devait retourner aux batailles de raid cette semaine, mais Niantic a annulé cet événement. Au lieu de cela, les joueurs continueront d’être en mesure d’attraper Cobalion en tant que récompense Go Battle League jusqu’au 31 mars. Le légendaire Pokemon Landorus devrait faire ses débuts dans Pokemon Go le même jour, mais il n’est actuellement pas clair si la situation actuelle des coronavirus affectera ceux plans aussi.

