Pokémon Go annonce les dates, heures et récompenses de la saison 1 – HITC

Les dates, heures et récompenses de la saison 1 Go Battle League ont été annoncées pour Pokemon Go.

En plus d’Abra ayant été confirmée pour la journée de la communauté Pokémon Go le 15 mars, Niantic a annoncé aujourd’hui les dates, les heures et les récompenses de la saison 1 pour sa compétition Go Battle League. Il s’agit d’un événement qui verra des concurrents de classement similaire s’affronter via un système de matchmaking en ligne.

Les fans le savent déjà, mais la pré-saison de Go Battle League a commencé en janvier. Cependant, cela se termine rapidement car la saison 1 commencera sous peu ce mois-ci.

Ci-dessous, vous découvrirez les dates, heures et récompenses annoncées pour la saison 1 de Go Battle League dans Pokémon Go.

Pokémon Go: Quand commence la saison 1 de Go Battle League?

La saison 1 de Pokémon Go Go Battle League débutera officiellement le 13 mars à 13h00 PDT.

La saison 1 commencera avec la Grande Ligue (limite de 1500 PC), et cela se poursuivra jusqu’au 27 mars à 13h00 PDT.

Après la conclusion de la Grande Ligue, l’Ultra League (limite de 2 500 CP) commencera et se terminera immédiatement le 10 avril à l’heure habituelle mentionnée ci-dessus.

Les heures de début et de fin étant cohérentes, la Master League (pas de limite de CP) commencera le 10 avril et se terminera le 24 avril.

Une fois la Master League terminée, les trois événements de la saison 1 seront disponibles jusqu’au 1er mai.

Vous trouverez ci-dessous une chronologie facile à digérer des dates et heures de Go Battle League Saison 1 (sachez que celles-ci sont susceptibles de changer):

La Grande Ligue se déroulera du vendredi 13 mars 2020 à 13 h 00. au vendredi 27 mars 2020, à 13 h 00 PDT (GMT -7).

L’Ultra League se déroulera du vendredi 27 mars 2020 à 13 h 00. au vendredi 10 avril 2020, à 13 h 00 PDT (GMT -7).

La Master League se déroulera du vendredi 10 avril 2020 à 13 h 00. au vendredi 24 avril 2020, à 13 h 00 PDT (GMT -7).

Les trois ligues seront disponibles à partir du vendredi 24 avril 2020 à 13 h 00. au vendredi 1 mai 2020, à 13 h 00 PDT (GMT -7).

Avant que ces événements de la saison 1 ne commencent, sachez cependant qu’il y aura également des événements à deux thèmes auxquels participer.

Il y aura un événement le 10 mars à 08h00 jusqu’au 12 mars à 22h00 (heure locale) qui vous permettra de vous préparer pour la saison 1 de Go Battle League.

Cet événement verra des Pokémon puissants apparaître dans les raids avec Skarmory, Swampert et Shieldon inclus. En plus de cela, Registeel et Cresselia apparaîtront également dans des raids cinq étoiles, et vous gagnerez également deux fois le Stardust habituel des batailles de raid et des batailles d’entraîneur lors de cet événement.

Enfin, il y aura également un événement de célébration du lancement de la saison 1 de Go Battle League du 13 mars à 08h00 au 16 mars à 22h00 heure locale.

Quelles sont les récompenses Pokémon Go pour Go Battle League Saison 1?

Certaines des récompenses Pokémon Go pour Go Battle League Saison 1 incluent des rencontres avec des Pokémon légendaires et mythiques à partir du rang 4.

En ce qui concerne les rencontres de récompenses spécifiques pour Go Battle League Saison 1, Niantic a cité Altered Forme Giratina, Darkrai et Thundurus.

Darkai sera disponible du 6 mars à 08h00 au 9 mars à 22h00, tandis qu’Altered Forme Giratina sera disponible pour une rencontre entre le 13 mars à 08h00 et le 16 mars à 22h00. Ces heures sont spécifiques à votre région et des variantes brillantes seront disponibles.

En plus de ces rencontres ci-dessus, Niantic a également déclaré qu’il y aura des objets d’avatar supplémentaires et une pose d’avatar exclusive.

Vous pourrez obtenir des récompenses en remportant des combats contre des joueurs de classement similaire pour grimper dans le classement. Et chaque nouveau classement offrira des opportunités de gagner une plus grande variété de prix.

Selon le site Web Pokémon Go, Metagross sera votre récompense de première rencontre garantie. Au rang 4, vous aurez la chance de rencontrer Beldum, tandis que Rufflet sera disponible au rang 7.

Le très attendu Pikachu Libre fera ses débuts au rang 10. Atteindre ce rang vous fera également gagner des objets d’avatar et une pose d’avatar inspirée par le champion de la Ligue Pokémon dans la région de Hoenn, Steven.

Enfin, à la fin de la saison 1, vous recevrez également un Elite Charged TM à condition d’avoir atteint le rang 7 ou supérieur.

