Pokémon GO annonce ses premiers événements en direct de l’année

Comme cela se produit depuis la première année de vie de Pokémon GO, Niantic s’efforce d’améliorer encore le jeu avec ses amis, sa famille et ses amis, ou même de se faire de nouveaux amis grâce à lui. L’une des façons dont ils doivent y travailler sont les événements en direct qui ont commencé avec le célèbre Le Pokémon GO Fest de Chicago qui, dans sa première édition, n’était pas la meilleure des expériences, éventuellement retourner l’argent de l’entrée aux participants. Cependant, cela a permis de travailler et d’améliorer encore ce type d’événement, et à partir de là, tout s’est amélioré en termes de bon fonctionnement et d’organisation. Cette année ne peut être moins longue et donc Les premiers espaces Festivals et Safari que nous aurons en 2020 ont déjà été annoncés… et avec encore plus de villes et d’activités à annoncer!

Où se dérouleront les premiers événements Pokémon GO en direct?

Les quatre premiers emplacements choisis pour démarrer la saison des événements en direct Pokémon GO nous emmènent dans 3 pays: Taiwan, les États-Unis et le Royaume-Uni. Ensuite, nous détaillons toutes les informations de chacun des événements:

Festival des lanternes de Taiwan dans la ville de Taichung

Le premier événement de l’année aura lieu dans la ville de Taichung, à Taiwan, du jeudi 6 février au dimanche 9 février. Assistance à celui-ci ce sera gratuit et peut être joué dans toute la ville. Certains Pokémon apparaîtront également plus fréquemment dans la nature Mareep, Electrike, Chimecho, Lown Unown, Volbeat et Illumise, régional d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud et d’Afrique.

St. Louis Safari Zone, dans le Missouri, États-Unis

La première Safari Zone de l’année aura lieu à Saint Louis, États-Unis, plus précisément à Tower Grove Park, du 27 mars au 29 mars. Dans ce cas, l’entrée coûtera de l’argent, avec 18 $ à l’avance et 12 $ en accès général. Que l’entrée anticipée coûte encore plus cher que le général a une explication, et cela nous permettra d’accéder au gameplay de l’événement deux heures avant son début officiel. Dans ce cas, le Pokémon qui sortira le plus fréquemment sera Mankey, Teddiursa, Snivy, Ferroseed, en forme de S Unown et l’hémisphère sud régional Chatot.

Liverpool Safari Area, Royaume-Uni

Du vendredi 17 avril au dimanche 19 avril La première UK Safari Zone aura lieu à Sefton Park. Pour y assister, comme dans le cas de Saint Louis, nous devrons acheter le billet, maintenant également les mêmes tarifs (18 £ à l’avance et 12 £ pour l’accès général). Dans ce cas, le Pokémon qui apparaîtra le plus souvent sera Krabby, Dratini, Chinchou, Unown en forme de V, Oshawott et Relicanth, la Nouvelle-Zélande régionale, les Samoa et d’autres îles du sud-ouest du Pacifique.

Philadelphia Safari Zone, en Pennsylvanie, États-Unis

La dernière Safari Zone annoncée en ce moment nous ramènera aux États-Unis du vendredi 8 mai au dimanche 10 mai. Comme pour les zones Safaris précédentes, les billets seront payés. Jusqu’à présent, il n’y a plus d’informations sur l’emplacement spécifique ou le Pokémon que nous pouvons trouver, nous serons donc attentifs aux futures mises à jour.

De la même manière, plus d’informations seront fournies à l’approche des dates des différents événements, y compris, de manière prévisible, de nouvelles tâches de recherche sur le terrain et des raids exclusifs. À leur tour, de nouveaux emplacements seront présentés au cours de l’année, alors j’espère que certains finiront par être vos villes!

