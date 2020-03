Pokémon GO: avec cette mesure Niantic vous permet et prend soin du coronavirus

Le coronavirus ou COVID-19 affecte de plus en plus de personnes et la meilleure mesure pour éviter les infections est de ne pas rentrer à la maison. Cela peut être un énorme problème pour les fans de Pokémon GO, car c’est un jeu qui est apprécié dans la rue. Heureusement, Niantic prendra de grandes mesures pour empêcher la contagion des entraîneurs.

Sur son compte Twitter, Niantic a annoncé qu’au cours des 30 prochains jours, des modifications seront apportées à la Liga Combat GO. Ce sont des mesures qui permettront aux joueurs de participer à des batailles sans descendre dans la rue.

Ce qui se passe, c’est qu’ils supprimeront l’obligation de marcher pour participer à la GO Fighting League. Au cas où vous êtes sur le point de débloquer un nouvel ensemble de batailles en ce moment, cela prendra effet jusqu’à votre prochain ensemble.

D’autre part, cela réduira également le niveau requis pour envoyer des défis à des amis. Maintenant, ils n’ont besoin que d’une bonne amitié pour pouvoir se battre en duel.

Il convient de mentionner que Niantic est ouvert à la possibilité que ces mesures durent plus longtemps. Tout dépendra de l’évolution de la situation mondiale de COVID-19.

Entraîneurs, pour les 30 prochains jours, nous apporterons les modifications suivantes pour GO Battle League et Trainer Battles avec des amis:

Pokémon GO a pris d’autres mesures contre le coronavirus

Nous vous rappelons que ce ne sont pas les premières étapes que Niantic prend pour lutter contre le coronavirus et soutenir sa communauté.

Hier, nous vous avons dit que l’entreprise avait reporté la prochaine journée communautaire pour empêcher les entraîneurs de descendre dans la rue. Par exemple, l’efficacité des incubateurs a été augmentée et davantage de Poikémon apparaîtront dans la nature.

Voici toutes les étapes que Niantic a suivies ci-dessous:

Les encens coûteront plus de 99% de moins et dureront 1 heure.

L’efficacité des incubateurs sera double.

PokéStops attribuera des cadeaux plus fréquemment.

Les habitats des Pokémon augmenteront et il y aura plus de Pokémon apparaissant dans la nature.

