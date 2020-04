Pokemon Go Battle League obtient un classement et un événement Marill

Par Stephany Nunneley,

Jeudi 9 avril 2020 16:32 GMT

Les joueurs de Pokemon Go pourront bientôt voir qui est au sommet de GO Battle League grâce aux classements.

À partir du vendredi 10 avril, les joueurs de Pokemon Go pourront voir qui est au sommet de leur jeu dans Battle League grâce à un classement.

Le classement se lance juste après le passage de la Ligue de bataille GO de Ultra League à Master League, et il montrera les 500 meilleurs entraîneurs du monde et leurs surnoms d’entraîneur, leurs équipes, leurs rangs, leurs notes et le nombre total de matchs.

Les classements seront basés sur les classements en jeu de la veille pour les entraîneurs de rang 7 et plus. Les formateurs avec des mesures disciplinaires actives ou des surnoms de formateurs inappropriés seront exclus, alors gardez cela à l’esprit si vous n’avez pas encore créé de surnom.

Pour célébrer le lancement des classements, un événement GO Battle Day mettant en vedette Marill aura lieu le dimanche 12 avril. L’événement mettra en vedette le Pokémon Aqua Mouse et des activités liées à la GO Battle League. Ce Pokémon de type Eau / Fée évolue en Azumarill.

Plus vous remportez de batailles de la GO Battle League de 11 h à 14 h, heure locale, pendant l’événement, plus vous aurez de chances de rencontrer Marill. Pendant ce temps, le Pokémon sera également une récompense de base garantie après vos première et troisième victoires.

Utilisez un Premium Battle Pass et Marill apparaîtra après chaque victoire comme récompense Premium garantie. Vous recevrez également 2 × Catch Stardust pour avoir attrapé Marill pendant cette période.

De plus, toute la journée sur le Marill Battle Dat, vous pourrez terminer 20 séries de batailles de la GO Battle League, contre cinq séries régulières, pour un total de 100 batailles.

