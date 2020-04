Pokemon Go Battle League Saison 2 Modifications, calendrier et nouvelles récompenses

La saison 1 de Pokemon Go’s Go Battle League se termine cette semaine, et le développeur Niantic a partagé les premiers détails sur la suite du mode PvP en ligne. La saison 2 débute ce vendredi 1er mai à 13 h HP / 16 h HE, et propose de nouvelles récompenses et d’autres changements.

Comme auparavant, le format de la Go Battle League tournera toutes les quelques semaines. Du 1er au 25 mai, les batailles seront disputées selon les règles de la Grande Ligue; le format passera ensuite à l’Ultra League du 25 mai au 15 juin; et la Master League se déroulera du 15 au 29 juin.

Coïncidant avec la Master League, la toute première Premier Cup de Go Battle League. Comme la Master League, il n’y a pas de limite de CP dans la Premier Cup, bien que les Pokémon Légendaires et Mythiques ne puissent pas être utilisés. Après le 29 juin, les trois ligues et la Premier Cup seront disponibles jusqu’à la fin de la saison 2, le 6 juillet.

Quelques autres choses resteront les mêmes dans la saison 2. L’exigence de marche pour participer au mode a de nouveau été supprimée, et vous aurez toujours une chance d’attraper Metagross et Pikachu Libre – qui ne peut être trouvé qu’en exclusivité via le mode – comme récompense rencontre lorsque vous atteignez le rang 1 et le rang 10, respectivement.

Cette fois-ci, cependant, il y aura de nouvelles récompenses Go Battle League, y compris de nouveaux Pokémon. Vous rencontrerez Stunfisk à partir du rang 4; Rufflet à partir du rang 8; et Scraggy à partir du rang 9. Si vous atteignez le rang 10 pendant la saison, vous gagnerez une nouvelle pose d’avatar et vous rapporterez un Elite Fast TM si vous clôturez la saison au rang 7 ou supérieur.

Niantic apporte également d’autres changements plus larges aux batailles PvP. Vous pourrez désormais lancer une bataille avec un autre joueur via des codes QR, quel que soit votre niveau d’amitié ou votre distance. Vous pourrez également envoyer des invitations de combat à de bons amis et de grands amis, plutôt qu’à des Ultra et meilleurs amis. Enfin, une poignée d’attaques ont reçu des ajustements d’équilibre, et le légendaire Pokemon Palkia est maintenant capable d’apprendre le mouvement Aqua Tail.

Dans d’autres nouvelles de Pokemon Go, Niantic ramène une poignée de Pokémon légendaires au jeu pour célébrer le lancement des laissez-passer de raid à distance. Tout au long du mois de mai, le studio proposera également des quêtes de recherche spéciales “Throwback Challenge”, qui comprendront l’arrivée de quelques Pokémon galariens.

Calendrier de la saison 2 de Go Battle League

Grande Ligue

Ultra League

Master League

Premier Cup

Tous les formats

