Pokemon Go célèbre le nouvel an lunaire avec Pokemon de couleur rouge et à thème rat

L’équipe Pokemon Go a révélé les détails d’un événement sur le thème du nouvel an lunaire pour le jeu mobile. L’événement Pokémon Go du Nouvel An lunaire est en direct en ce moment et se poursuivra jusqu’au lundi 3 février à 13 h 00 PT / 16 h HE.

Pendant l’événement, certains Pokémon de couleur rouge apparaîtront plus souvent dans la nature – soyez à l’affût de Charmeleon, Vulpix, Parasect, Voltorb, Jynx, Magmar, Magikarp, Flareon, Slugma, Wurmple, Corphish, Kricketot, Foongu et (peut-être le Pokémon rouge le plus célèbre) Gyarados brillants.

Darumaka de la génération V fait ses débuts dans Pokemon Go lors de l’événement du Nouvel An lunaire, et il éclosera à partir d’oeufs de 7 km. L’événement comportera également plusieurs bonus en jeu, tels que des récompenses aléatoires de bonbons rares lors de l’ouverture de cadeaux.

Cette nouvelle année lunaire marque le début de l’année du rat, vous pouvez donc vous attendre à beaucoup de contenu sur le thème du rat lors d’un événement de recherche limitée le 2 février de 14 h 00 PT / 17 h HE à 17 h 00 PT / 20 h HE. Pendant l’événement, vous aurez la chance de rencontrer le Minccino de la génération V – à la fois des versions normales et brillantes. Rattata, Raticate, Pikachu, Sandshrew, Nidoran♀, Nidoran♂, Sentret, Marill, Zigzagoon, Plusle, Minun, Bidoof et Patrat apparaîtront également plus souvent à l’état sauvage.

Niantic – le studio derrière Pokemon Go, Harry Potter: Wizards Unite et Ingress – a annoncé que 2020 proposera plusieurs “expériences interactives immersives” pour chaque jeu. Pokemon Go comportera quatre événements, qui sont détaillés ci-dessous.

Événements Pokémon Go 2020

Taiwan Lantern Festival à Taichung – 6-9 février Pokémon GO Safari Zone St. Louis – 27-29 mars Les billets seront mis en ligne à partir du 24 janvier à 8 h 00 CTPokémon GO Safari Zone Liverpool – 17-19 avril Les billets seront en vente à partir de janvier 31 à 8h00 GMTPokémon GO Safari Zone Philadelphie – 8-10 mai Plus d’informations sur les billets seront annoncées prochainement

