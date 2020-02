Pokémon GO célébrera également la Journée Pokémon 2020

La saga Pokémon s’apprête à fêter ses 24 ans depuis le lancement du premier jeu au Japon le 27 février 1996. Depuis lors, cette date a été prise comme celle indiquée sur le calendrier pour célébrer la Pokémon Day (Pokémon Day) avec différents événements et publicités qui couvrent pratiquement toutes les sections de la marque, du merchandising aux événements de jeux vidéo, en passant par la publicité occasionnelle. Pokémon GO, le jeu mobile Niantic à succès basé sur la capture dans le monde réel des créatures de la saga, n’allait pas être moindre, et ils ont donc annoncé qu’ils seront également présents avec un nouvel événement Dans cette célébration.

Que trouverons-nous dans le nouvel événement Pokémon GO pour la Journée Pokémon?

L’événement de la Journée Pokémon aura lieu du 25 février au 2 mars, et comprendra le retour d’un légendaire puissant sous l’une de ses formes les plus emblématiques. Exactement, nous parlons du retour de Cuirassé Mewtwo, qui revient sur Pokémon GO en tant que Head of Raid 5 stars accompagnant la première de son film Pokémon: Mewtwo contre-attaque – Evolution sur la plateforme Netflix. De plus, cette fois viendra avec la puissante attaque de Onde mentale et accompagné d’autres Pokémon aux formes spéciales vues dans le film: Venusaur, Charizard et Blastoise, entre autres, arrivent à Pokémon GO avec ses spots Pokémon clonés caractéristiques que nous pouvions déjà voir dans le film original, et sera disponible en tant que chefs de raid 4 étoiles. D’un autre côté, Pikachu cloné, (oui, celui qui s’est battu avec le Pikachu d’origine) fera aussi son truc en se mettant au milieu de nos photos en essayant de prendre un beau de nos partenaires, donc il vaut mieux prendre de bonnes photos pendant la durée de l’événement Pour te faire avec lui.

Tu le savais? Le 27 février est le #PokemonDay! Pour fêter ça, nous vous invitons à faire partie de cet événement spécial.

Et qu’est-ce qu’une fête sans chapeaux de fête? Pikachu reviendra avec son chapeau particulier accompagné d’Eevee dans la nature et de Bulbasaur, Charmeleon et Squirtle éclosant à partir de 7 km d’oeufs, avec la possibilité de les retrouver dans leur version variocolor. De plus, nous pouvons faire deux échanges spéciaux par jour, au lieu d’un.

Finalement, Dimanche 1 mars de 14 h à 17 h heure locale de chaque zone, un Événement spécial axé sur les raids … avec Gengar et Nidorino comme hôtes! Et comment pourrait-il en être autrement, nous pouvons les obtenir avec un chapeau de fête et même dans sa version diverses couleurs. Nidorino sera disponible dans les raids de niveau 2, tandis que Gengar le fera dans ceux de niveau 4, connaissant également les mouvements de Tongue et Psychic. Lors de cet événement, nous pouvons obtenir Jusqu’à 5 passes de raid gratuites (non cumulable, oui, nous devrons donc en utiliser un pour recevoir le suivant et toujours dans les 3 heures suivant la durée).

Prenez un morceau de gâteau et préparez-vous à célébrer la Journée Pokémon avec style dans Pokémon GO!

