Pokémon GO censure les vrais noms de certaines créatures

Divers systèmes de sécurité et de vérification dans certains jeux restreignent l’utilisation de mots inappropriés, qu’ils soient bruyants ou font référence à un contenu controversé, il existe même des jeux qui examinent un certain type de relation de ce type lors de la mise en place d’un nom d’utilisateur ou d’un personnage. Jusqu’où une telle mesure peut-elle aller? Eh bien, dans le cas de Pokémon GO, jusqu’à la censure des noms originaux de certaines créatures.

Selon les rapports de Nintendo Life et VG24 / 7, les utilisateurs de Pokémon GO ont découvert un détail curieux en essayant d’entrer le nom d’une créature lors de sa capture. Comme vous le savez, le jeu Niantic vous offre la possibilité de donner un nouveau nom au Pokémon de votre choix, tant qu’il ne s’agit pas de grossièreté ou de quelque chose comme ça.

Cela dit, les informations indiquent que lorsque l’on essaie de donner le même nom au Pokémon Ho-Oh, le système le considère comme un texte inapproprié. Le même cas se présente lorsque vous essayez de faire de même avec Lickitung et Lickilicky, ce qui suggère que le système répond automatiquement au mot “lécher” (lécher). Fait intéressant, quelque chose de similaire se produit également avec Shroomish, et les joueurs pensent que c’est une prévention contre tout ce qui a à voir avec un champignon hallucinogène.

N’oubliez pas que dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à Pokémon GO.

Suivez ici, dans LEVEL UP.

Source

.