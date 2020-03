Pokemon Go compétitif GO Battle League Saison 1 commence le 13 mars

Par Stephany Nunneley,

Jeudi 5 mars 2020 15:56 GMT

Pokemon Go ajoutera des combats d’entraîneurs mondiaux compétitifs avec GO Battle League la semaine prochaine.

À partir du 13 mars, le Pokemon Go compétitif GO Battle League quittera la pré-saison et deviendra officiel.

La saison 1 de GO Battle League démarre officiellement Vendredi 13 mars à 13h PT (-7 GMT).

Ceux qui ont participé à la pré-saison de la ligue de combat Pokemon Go et qui ont atteint le rang 4 ou plus recevront un Passe de combat premium en tant que récompense. Les participants à la pré-saison, d’aujourd’hui au 13 mars, peuvent jouer dans les trois ligues de combat.

Cela signifie que vous pouvez choisir entre la Grande Ligue, l’Ultra League et la Master League.

Si vous n’êtes pas familier avec GO Battle League, vous marcherez pour gagner l’entrée dans la Ligue, puis affronterez des adversaires du monde entier grâce à un système de correspondance en ligne.

Pokémon légendaire et mythique arrivent également dans la GO Battle League. Pendant une durée limitée, Darkrai, Altered Forme Giratina et Thundurus seront ajoutés en tant que rencontres de récompense rares, à partir du rang 4.

Voici le récapitulatif de ces Pokémon particuliers:

Vous aurez la chance de rencontrer Darkrai en tant que rencontre de récompense GO Battle League avec Du vendredi 6 mars à 8 h au lundi 9 mars à 22 h, heure locale. Vous pourriez même rencontrer un Shiny Darkrai.

Vous aurez la chance de rencontrer Altered Forme Giratina en tant que rencontre de récompense GO Battle League avec Du vendredi 13 mars à 8 h au lundi 16 mars à 22 h, heure locale. Vous pourriez rencontrer une Giratina Shiny Altered Forme dans le processus.

Pour toutes les autres périodes, vous aurez la chance de rencontrer le légendaire Pokémon Thundurus en tant que rencontre de récompense dans la GO Battle League jusqu’à nouvel ordre.

Deux événements spéciaux sur le thème de la saison 1 de GO Battle League auront lieu afin que vous puissiez gagner plus de Stardust pour alimenter votre Pokémon. Ces Pokémon exclusifs à l’événement apparaîtront dans des raids et dans la nature, mais pas au Japon, en Corée du Sud et en Italie. Les bonus d’événement se produiront toujours au Japon, en Corée du Sud et en Italie.

Un événement pour vous aider à vous préparer pour GO Battle League: De Du mardi 10 mars à 8h au jeudi 12 mars à 22h heure locale, des Pokémon puissants apparaîtront dans les raids, y compris Skarmory, Swampert, Shieldon, et plus encore. Registeel et Cresselia apparaîtront dans des raids cinq étoiles. Vous gagnerez également deux fois la poussière d’étoile habituelle des batailles de raid et des batailles d’entraînement pendant cet événement. Veuillez noter que ce bonus ne s’appliquera pas aux batailles d’entraîneurs de GO Battle League.

Pokemon Go – GO Battle League Saison 1 Lancement de célébration: À partir de vendredi, Du 13 mars à 8 h au lundi 16 mars à 22 h, heure locale, plus de Pokémon considérés comme puissants dans la GO Battle League seront disponibles dans les raids, y compris Altered Forme Giratina dans les raids cinq étoiles. Les Pokémon de type combat apparaîtront également plus fréquemment dans la nature. Vous pourriez même trouver un Timburr brillant dans les raids d’une étoile. Il y aura également les bonus GO Battle League suivants pendant la période de l’événement.

Un Premium Battle Pass lorsque vous gagnez les cinq batailles dans un ensemble sur la piste premium de la GO Battle League.

Terminez sept séries de batailles GO Battle League par jour, en hausse par rapport aux cinq séries régulières, pour un total de jusqu’à 35 batailles par jour.

Vous recevrez un bonus Stardust dans la GO Battle League.

Niantic a également décrit les modifications suivantes apportées à GO Battle League pour la saison 1.

Affinez les récompenses de la GO Battle League. En fonction de votre rang, vous recevrez des récompenses Stardust accrues et un nombre différent de TM chargés et rapides.

Gagner compte beaucoup plus tôt dans les rangs. Les rangs 2 et 3 vous obligent désormais à gagner un certain nombre de batailles pour passer au rang suivant. Auparavant, les victoires ne comptaient qu’à partir du rang 4.

Les Pokémon que vous pouvez rencontrer en tant que récompenses GO Battle League changeront pour la saison 1. Metagross sera votre récompense de première rencontre garantie pour la saison 1. Au rang 4, vous aurez la chance de rencontrer Beldum. Au rang 7, vous aurez la chance de rencontrer Rufflet, faisant ses débuts Pokemon Go avant d’apparaître dans Safari Zone Philadelphie. Enfin et surtout, le dur Pikachu Libre fera ses débuts en tant que récompense garantie lorsque vous atteindrez le rang 10. À l’avenir, Pikachu Libre sera disponible à partir des rangs inférieurs, mais cette saison est votre chance de vous mettre au défi de voyez si vous pouvez arriver au rang 10, formateurs. Machop, Snorlax et Meditite n’apparaîtront plus comme des rencontres de GO Battle League, mais vous rencontrerez Scraggy plus souvent. Ces rencontres de récompenses pourraient changer la saison prochaine, alors assurez-vous de tout donner et grimpez aussi haut que possible dans le classement, Trainers.

Atteignez le rang 10 pour gagner des objets d’avatar et une pose d’avatar inspirée par Steven. Steven est un champion de la Ligue Pokémon dans la région de Hoenn. Steven est à la fois un entraîneur Pokémon incroyablement qualifié et un mentor gentil et serviable. Son dévouement au combat fait de ses objets d’avatar et de ses récompenses de pose d’avatar un match parfait pour la GO Battle League. La pose est une récompense exclusive à la saison 1.

À la fin de la saison 1, vous recevrez un Elite Charged TM si vous avez atteint le rang 7 ou supérieur. Présentation des TM Elite Charged et Elite Fast TM. En utilisant un Elite Charged TM ou Elite Fast TM, vous pourrez sélectionner l’attaque que votre Pokémon apprend. Non seulement cela, mais les TM Elite Charged et Elite Fast TM permettront également à Pokemon d’apprendre les attaques auparavant disponibles uniquement lors d’événements tels que les jours de raid ou les jours de communauté.

Chronologie de la saison 1 de Pokemon Go Battle League

Tout comme la pré-saison, la saison 1 tournera à travers les ligues. Les dates ci-dessous indiquent les heures de début et de fin des ligues – mais sont provisoires. Niantic a déclaré que si quelque chose change, il sera annoncé.

La grande ligue se déroulera du vendredi 13 mars à 13 h HP au vendredi 27 mars à 13 h HP (GMT −7)

L’Ultra League se déroulera du vendredi 27 mars à 13 h HP au vendredi 10 avril à 13 h HP (GMT −7)

La Master League se déroulera du vendredi 10 avril à 13 h HP au vendredi 24 avril à 13 h HP (GMT −7)

Les trois ligues seront disponibles du vendredi 24 avril à 13 h HP au vendredi 1 mai à 13 h HP (GMT −7)

Saison 2 débutera le vendredi 1er mai à 13 h HP (GMT −7)

