Pokémon Go Événement du Nouvel An lunaire 2020 – HITC

Niantic

L’heure de sortie du prochain événement du nouvel an lunaire Pokemon Go pour 2020.

Niantic a annoncé des événements réels pour Pokémon Go et Harry Potter Wizards Unite. Mais, avant que ces occasions passionnantes ne se produisent, les Pokétrainers ont un événement du Nouvel An lunaire pour le premier mois de 2020 à espérer. Vous découvrirez ici son heure de sortie.

En plus d’annoncer des événements du monde réel pour leurs deux propriétés mobiles les plus populaires, Niantic a également indiqué que la journée communautaire de février pour Pokémon Go sera décidée par des votes de la communauté. Vous pourrez commencer à voter le 1er février en effectuant une tâche de recherche spéciale et le Pokémon optionnel sera entre Vulpix, Rhyhorn, Dratini et Machop.

Cependant, avant ce jour de scrutin, l’événement du nouvel an lunaire 2020 aura déjà commencé.

Heure de sortie de Pokémon Go Lunar New Year Event 2020

L’heure de sortie de l’événement Pokémon Go du Nouvel An lunaire 2020 est 21h00 GMT le 24 janvier.

Comme ailleurs, l’événement commencera à la même date mais à 13h00 PST et 16h00 EST.

L’événement du Nouvel An lunaire Pokémon Go de Niantic se terminera le 3 février aux heures de début respectives.

Si vous êtes un fan de Manchester United ou avez une fascination particulière pour la couleur rouge, alors vous serez heureux d’apprendre que la fête augmentera vos chances de capturer des Pokémon de cette couleur.

Pokémon Go Événement du Nouvel An lunaire 2020 ajoute Minccino

L’ajout en titre à l’événement Pokémon Go du Nouvel An lunaire 2020 est le premier ajout de Minccino.

Ce Pokémon aura des chances accrues d’être capturé le 2 février entre 14h00 et 17h00. La fenêtre ouverte de Niantic sera adaptée à votre fuseau horaire local.

Alors qu’un Maccino ordinaire serait bien à attraper, vous avez également la possibilité de capturer un Shiny.

En plus de pouvoir asservir Minccino lors de l’événement de recherche limitée, la fête du Nouvel An lunaire vous permettra également de rencontrer plus fréquemment des Pokémon rouges.

Cela inclura les Pokémon suivants (via Niantic):

Charmeleon

Vulpix

Parasect

Voltorb

Jynx

Magmar

Magikarp

Flareon

Slugma

Wurmple

Corphish

Kricketot

Foongus

En plus des Pokémon ci-dessus, vous aurez également plus de chances de capturer un Gyarados brillant.