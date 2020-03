Pokémon GO: Exeggutor d’Alola sera disponible en tant que réalisation de recherche

Avril arrive, ce qui signifie que de nombreux jeux de modèles de services vont bientôt renouveler leur contenu. L’un d’eux est Pokémon GO et Niantic a révélé certains des nouveaux plans de contenu qui toucheront le titre le mois prochain, qui incluent le Pokémon Volcano et Coco.

Au cas où vous l’auriez manqué: très bientôt vous pourrez participer aux Raids sans quitter la maison.

Il y aura une nouvelle réalisation de recherche

Le développeur a partagé avec les fans que la réalisation de la recherche en avril sera le Pokémon Coco, nous voulons dire Exeggutor, mais il le fera dans sa version d’Alola, qui donnera même un bonus Stardust. Si cela vous intéresse, vous devez remplir les exigences de recherche qui seront disponibles du mercredi 1er avril au vendredi 1er mai.

Dark Entei a toujours besoin de votre aide

D’un autre côté, il semble que l’équipe GO Rocket fera une pause en avril et ils n’iront pas à la recherche de Pokémon plus spéciaux pour les transformer en bêtes noires. Nous disons cela parce que l’enquête spéciale Dark Threat Grows continuera d’être disponible tout au long du mois d’avril, vous avez donc encore une chance de sauver Dark Entei de Giovanni.

Quelque chose d’important est que pendant le mois d’avril, des heures spéciales seront disponibles pour trouver des Pokémon en vedette et des bonus mystérieux. Cependant, la société n’a pas révélé plus de détails ou s’il y aura plus d’événements ce mois-ci, mais invitée à connaître ses chaînes officielles.

Obtenez 50 super balles pour 1 Pokécurrency

Comme nous l’avons mentionné il y a quelques jours, les problèmes causés par le coronavirus (COVID-19) ont amené Niantic à prendre des mesures pour prendre soin de ses utilisateurs et promouvoir le jeu dans un environnement individuel.

En conséquence, le développeur a annoncé qu’il y aurait des packages avec une grande remise pour vous inviter à continuer à jouer sans sortir dans la rue. Avant, on connaissait un package qui offrait 100 Pokéballs en échange de 1 Pokécurrency, et maintenant le nouveau package est de 50 Great Balls (Super Balls) pour 1 Pokémoneda. Nous vous recommandons d’acheter ce forfait dès que possible, car il disparaîtra après 1 semaine.

Nous vous rappelons que le coronavirus a obligé à ne pas quitter son domicile dans certains pays. Pour cette raison, il est presque impossible de jouer à Pokémon GO de manière conventionnelle. Malgré cela, certains utilisateurs ont défié les autorités et sont descendus dans la rue pour jouer. Heureusement, le développeur, comme nous l’avons mentionné, a déjà mis en œuvre plusieurs mesures pour inviter les joueurs à continuer à jouer sans avoir à se rendre dans des Poképaradas, des gymnases ou à rechercher des Pokémon.

Pokémon GO est disponible sur mobile. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet si vous consultez notre mini-site dédié au titre.

