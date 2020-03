Pokémon GO: Genesect arrive dans le jeu pour que vous puissiez l’obtenir

Ce que nous vous avons dit hier a été confirmé: Pokémon GO, le jeu mobile populaire, vous donnera bientôt l’occasion d’attraper un autre Pokémon unique. Voici Genesect, le Pokémon Paléozoïque que nous connaissons dans la cinquième génération de Pokémon.

Dans un article sur le site officiel de Pokémon GO, Niantic a annoncé que Genesect sera disponible via une enquête spéciale appelée A Cartridge to Investigate!

Il s’agit d’une enquête spéciale à laquelle vous ne pouvez accéder que lorsque vous achetez le billet d’enquête spéciale. Il s’agit d’un produit qui sera en vente du 20 au 26 mars 2020. Il convient de mentionner qu’il coûtera 7,99 $ US.

Il est important de noter qu’une fois que vous avez acheté l’enquête spéciale, vous pouvez la terminer à tout moment. Vous devez également savoir que le billet pour l’événement n’est pas remboursable.

Pokémon GO: un événement inspiré de Genesect

Maintenant, au cas où vous ne seriez pas intéressé à acheter l’enquête spéciale, vous devriez savoir qu’il y aura un événement spécial inspiré de Genesect.

Il s’agit d’un événement de fin de semaine qui sera disponible de 8 h 00 le 20 mars à 20 h 00 le 23 mars. Les créatures Normal, Feu, Eau, Électrique et Glace y auront un taux d’apparition plus élevé.

Ce n’est pas tout, car Nincada apparaîtra dans la nature et éclosera à partir d’œufs de 5 km. Comme d’habitude, vous aurez l’occasion de trouver la version brillante de cette créature semblable à un insecte.

En revanche, Karrablast et Shelmet apparaîtront plus fréquemment dans des œufs de 5 km. De plus, les raids de 1 à 4 étoiles mettront en vedette des créatures de type Bug ou Steel.

Pour terminer, l’événement inspiré de Genesect vous donnera également le double Stardust par capture et hachure.

Et vous, prévoyez-vous de participer à l’un de ces événements? Dites-le nous dans les commentaires.

Pokémon GO est disponible pour iOS et Android. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu mobile en cliquant ici.

.