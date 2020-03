Pokémon GO: la prochaine journée communautaire sera reportée à cause du coronavirus

Les effets de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) s’intensifient dans le monde. Il y a tout juste un jour, le statut d’alarme est devenu une pandémie et les répercussions sur l’industrie du jeu vidéo ne s’arrêtent pas. Pokémon GO est l’un des jeux les plus touchés, car il vous invite à explorer et à rencontrer d’autres joueurs. Bien que des mesures aient déjà été prises dans certaines villes, Niantic a révélé aujourd’hui qu’elles retarderont un événement mondial.

Le développeur a indiqué que la prochaine journée communautaire, qui mettrait en vedette le type psychique Pokémon Abra et aurait lieu ce dimanche 15 mars, sera annulée en raison du risque posé par le coronavirus et qui aura lieu dans le l’avenir, mais aucune date n’a été spécifiée.

Au cas où vous l’auriez manqué: Vous pouvez attraper des Pokémon légendaires sans quitter la maison.

Il y aura de nouvelles mesures dans Pokémon GO pour diminuer l’interaction avec les utilisateurs

Ce n’est pas tout, Niantic a révélé qu’il apporterait des changements à l’expérience de jeu afin que les joueurs puissent continuer dans le titre, mais qu’ils puissent en profiter sans avoir à interagir avec d’autres dresseurs de Pokémon, en même temps que l’exploration n’est pas négligée. indispensable. En d’autres termes, ces mesures favoriseront le jeu dans un environnement individuel. Nous vous laissons ci-dessous.

Les encens coûteront plus de 99% de moins et dureront 1 heure.

L’efficacité des incubateurs sera double.

PokéStops attribuera des cadeaux plus fréquemment.

Les habitats des Pokémon augmenteront et il y aura plus de Pokémon apparaissant dans la nature.

Ces mesures prendront effet à partir d’aujourd’hui. Ils devraient être temporaires, mais Niantic n’a pas partagé de date pour un retour à la normale. Il a invité à être au courant de leurs communications.

«La sécurité de notre communauté d’acteurs mondiaux est notre priorité absolue. COVID-19 nous met au défi, nous et le monde, de nous adapter. Nous nous concentrons sur l’expansion des fonctionnalités et des expériences de nos jeux qui peuvent être appréciées dans un cadre individuel et nous encourageons également l’exploration », a déclaré Niantic sur Twitter.

Pokémon GO est empêché contre le coronavirus

Il est important de dire que ces mesures ne sont pas les seules que Niantic a adoptées pour empêcher le coronavirus de se propager parmi ses utilisateurs. Fin février, nous avons appris que le Raid Day serait annulé dans certaines parties du monde et qu’il y a quelques jours, il a été révélé qu’une zone Safari serait reportée.

Cela a du sens, étant donné que ces types d’événements sont massifs; c’est-à-dire qu’ils rassemblent beaucoup de gens dans des lieux publics, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, capturés lors d’une journée communautaire à Mexico au cours du dernier mois.

Que pensez-vous des mesures préventives contre le coronavirus? Pensez-vous que les alternatives de Niantic sont correctes? Dites-le nous dans les commentaires.

