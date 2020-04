Pokémon GO: le niveau d’entraîneur maximum pourrait bientôt augmenter!

Depuis longtemps, le niveau maximum de Pokémon GO est à 40 depuis son lancement. Cela dit, ce qui précède pourrait bientôt changer, ou du moins c’est ce que les informations trouvées par les dataminers semblent indiquer.

Ce qui se passe, c’est que, comme l’a rapporté PokémonHub, les dataminers ont découvert des récompenses de référence pour avoir atteint les niveaux 41 à 50 dans Pokémon GO. Compte tenu du fait que le niveau maximum jusqu’à présent est de 40, cela semble indiquer que Niantic prévoit d’augmenter le niveau maximum de coach.

Mais à quelles récompenses pouvez-vous vous attendre? D’après ce que les dataminers ont découvert, Niantic prévoit d’offrir la norme. Autrement dit, des objets comme Ultra Balls, Potions, Revives et fruits. De plus, les niveaux 45 et 50 fournissent des encens, des œufs, des incubateurs et des modules d’appâts.

Il est important de noter que, pour le moment, Niantic n’a rien confirmé à cet égard. Donc, nous vous recommandons de prendre ces informations avec un grain de sel. Après tout, il y a toujours une chance que les plans possibles pour augmenter le niveau de l’entraîneur dans Pokémon GO soient abandonnés.

Et vous, aimeriez-vous que Niantic augmente le niveau maximum d’entraîneur dans Pokémon GO? Dites-le nous dans les commentaires.

Pokémon GO est disponible pour les appareils iOS et Android. Vous pouvez en savoir plus sur ce lancement en visitant notre minisite dédié.

