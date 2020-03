Pokémon GO: Lugia et Cobalion apparaîtront plus longtemps dans les raids

Il y a quelques jours, Niantic a révélé ses plans de mars pour Pokémon GO, qui ont été marqués par une foule de créatures légendaires venant aux raids. Parmi eux, les légendaires Lugia et Cobalion se sont démarqués par des mouvements exclusifs. Si vous attendiez la date pour pouvoir les capturer, alors faites attention, car Niantic a changé la période de disponibilité.

Le développeur a averti que le retour de ces Pokémon dans les raids durerait plus longtemps, offrant plus de possibilités aux joueurs de les capturer. Dans le cas de Cobalion, les utilisateurs pourront le rencontrer en Raids non seulement pendant un week-end, mais il commencera à être disponible du mardi 17 mars au lundi 23 mars. Lugia sera également disponible plus longtemps dans les raids. Le lendemain, 24 mars, il commencera à apparaître et cessera d’apparaître jusqu’au 31 mars.

La meilleure chose pour tous les joueurs qui ne veulent pas ou ne peuvent pas sortir pendant ces périodes est que les deux Pokémon légendaires pourront apparaître aux participants et gagner plusieurs matchs dans GO Battle League.

Au cas où vous l’auriez manqué: Niantic mettra en œuvre des mesures dans Pokémon GO pour empêcher la propagation du coronavirus.

Quelle est la particularité de Cobalion et de Lugia?

Ces 2 créatures sont très spéciales car elles connaîtront des mouvements qui seront exclusifs à cet événement et qui seront très importants au niveau compétitif, puisque les deux sont des attaques du type de chaque Pokémon. Cobalion connaîtra le mouvement Holy Sword et Lugia pourra utiliser Aerojet.

Et vous, êtes-vous prêt à attraper ces Pokémon? Allez-vous essayer de les faire passer par des raids ou la GO Fighting League? Dites-le nous dans les commentaires.

Les utilisateurs de ce titre ne voudront pas se détacher de leur téléphone portable, car ce mois-ci sera rempli d’événements avec des Pokémon légendaires. Pendant cette période, le mythique Pokémon paléozoïque arrivera même et vous pouvez le capturer avec un événement d’enquête spécial.

Pokémon GO est disponible sur mobile. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

