Pokémon GO: obtenez Riolu, Bronzor et plus dans le nouvel événement Sinnoh

Niantic continue de consentir aux entraîneurs et aux enseignants Pokémon avec des choses à faire dans Pokémon GO. C’est grâce à cela qu’ils peuvent déjà profiter d’un nouvel événement de leur jeu où ils peuvent obtenir Riolu, Bronzor et de nombreuses créatures de Sinnoh.

Il s’agit de l’événement de reconnaissance de la région de Sinnoh, dans lequel nous trouverons des créatures originaires de cette région dans tous les œufs de 7 kilomètres obtenus pendant la durée de l’événement. Parmi les Pokémon que vous pouvez obtenir en eux sont Budew, Combee, Bronzor, Gible, Riolu, Hippopotas et Mantyke.

Ce n’est pas tout, car l’événement Sinnoh dans Pokémon GO comprendra également des tâches de recherche qui auront des pierres Sinnoh en récompense ou une confrontation contre des créatures de cette région. De plus, la célébration permettra aux modules d’appâts glaciaires, magnétiques et moussus de durer 1 heure.

Êtes-vous intéressé à participer? Ensuite, vous devez savoir ce qui se passera à partir d’aujourd’hui jusqu’au lundi 10 février à 20h00 heure locale. Vous avez donc plusieurs jours pour profiter de tout ce que cet événement a pour vous.

Et vous, rejoindrez-vous cette célébration de Pokémon GO? Dites-le nous dans les commentaires.

Pokémon GO est disponible pour les appareils mobiles avec iOS et Android. Vous pouvez en savoir plus sur cette expérience mobile en cliquant ici.

