Pokémon GO: Obtenez une grande variété d’objets pour 1 Pokémon!

Comme nous vous l’avions informé les jours précédents, l’un des jeux les plus touchés par la pandémie de coronavirus (COVID-19) est Pokémon GO. Pour empêcher les joueurs de visiter Poképaradas et de s’exposer à une éventuelle contagion, Niantic a mis en œuvre une grande variété de mesures et l’une d’entre elles est la vente de packages spéciaux et aujourd’hui un nouveau est arrivé.

Le développeur a annoncé qu’à partir d’aujourd’hui, le 13 avril et jusqu’au lundi 20 avril, le troisième package pouvant être obtenu pour 1 Pokécurrency sera disponible. La meilleure chose est qu’il contient divers objets qui vous aideront à attraper des Pokémon.

Au cas où vous l’auriez manqué: Vous pouvez rencontrer Alogg Exeggutor pour une durée limitée en tant que réalisation de recherche.

Cette fois, le pack spécial de 1 Pokécurrency propose 30 Poké Balls, 20 Super Balls, 15 Frambu Berries et 20 Pinia Berries, donc ce sera une excellente offre pour tous les Pokémon Trainers qui ne peuvent pas obtenir ces articles en raison de la quarantaine.

Nous vous rappelons que ces lots sont disponibles pour une durée limitée, et bien que ce type d’offres se poursuive jusqu’à nouvel ordre, le contenu change chaque semaine, nous vous recommandons donc d’en profiter pendant qu’ils sont en magasin.

⭐ Poké Ball × 30

⭐ Super boule × 20

⭐ Baie de Frambu × 15

⭐ Baie de Pinia x 20

Vous pouvez accéder au lot précédent à partir de maintenant jusqu’au lundi 20 avril 2020 à 22h00 CEST (13h00 PDT, GMT -7). pic.twitter.com/lIgc2kAHvt

– Pokémon GO Amérique latine (@PokemonGoAppLA) 13 avril 2020

Qu’avez-vous pensé du lot spécial de cette semaine? Vous attendiez-vous à ce qu’il ait d’autres objets? Dites-le nous dans les commentaires.

Ces objets seront particulièrement utiles pour capturer des Pokémon spéciaux qui sont disponibles pour une durée limitée grâce à la saison de Pâques, qui a amené des personnages avec des couronnes de fleurs dans le jeu. De plus, nous vous rappelons qu’il y aura de nombreux mini-événements en avril, dans lesquels vous pourrez capturer plusieurs Pokémon et obtenir différents bonus.

Pokémon GO est disponible sur mobile. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet si vous consultez notre minisite dédié à ce jeu.

