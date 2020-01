Pokemon GO organise un événement du Nouvel An lunaire à partir de cette semaine, Minccino Limited Research

Niantic a annoncé qu’il lancerait un nouvel événement du Nouvel An lunaire dans Pokemon GO le 24 janvier. Du 3 au 3 février, certains Pokémon rouges apparaîtront plus fréquemment. Il est également prévu des bonus chanceux et l’apparition de Darumaka.

Minccino arrivera également pour un événement spécial de recherche limitée le 2 février.

Heureuse nouvelle année lunaire! L’événement du Nouvel An lunaire Pokémon GO se déroule à nouveau, mettant en lumière divers Pokémon rouges et, pour célébrer l’Année du Rat, un événement de recherche limitée mettant en vedette Minccino, le Pokémon Chinchilla. Jetez un œil aux détails ci-dessous.

Événement du Nouvel An lunaire Pokémon GO

Il est temps d’accueillir dans le nouveau cycle lunaire avec des Pokémon rouges apparaissant plus fréquemment dans la nature, des bonus chanceux et l’apparition d’un Pokémon jamais trouvé dans Pokémon GO: Darumaka!

Date + Heure

Vendredi 24 janvier 2020 à 13 h 00 au lundi 3 février 2020, à 13 h 00 PST (GMT −8)

traits

Certains Pokémon rouges seront présentés. Charmeleon, Vulpix, Parasect, Voltorb, Jynx, Magmar, Magikarp, Flareon, Slugma, Wurmple, Corphish, Kricketot et Foongus apparaîtront plus fréquemment à l’état sauvage!

Gyashaa! Si vous avez de la chance, vous apercevrez peut-être un Gyarados dans la nature. Aurez-vous la chance de rencontrer le très convoité Gyarados rouge brillant?

Darumaka éclosera à partir de 7 km d’oeufs. Certains Pokémon rouges éclosent à partir d’oeufs de 7 km, comme Shuckle et Foongus. Darumaka, le Pokémon Zen Charm, fera ses débuts Pokémon GO!

Bonus

Les cadeaux auront une chance de vous récompenser avec des bonbons rares, alors assurez-vous d’envoyer et d’ouvrir beaucoup de cadeaux avec vos amis.

Assurez-vous de commercer plus souvent avec vos amis – la probabilité de devenir des amis chanceux sera augmentée.

Lorsque vous échangez un Pokémon, vos chances de devenir un Pokémon chanceux augmentent.

Minccino Limited Research

Pour célébrer l’Année du Rat, Minccino, le Pokémon Chinchilla, apparaîtra dans Pokémon GO pour un événement spécial de recherche limitée. Le professeur Willow a également découvert que Minccino peut évoluer en Cinccino grâce à l’utilisation d’une pierre Unova!

Date + Heure

Dimanche 2 février 2020, à partir de 14 h 00 à 17 h 00 heure locale

traits

Recherche sur le terrain: Minccino Limited Les tâches de recherche vous permettront de rencontrer Minccino.

Les Pokémon qui correspondent au thème de l’Année du Rat apparaîtront plus fréquemment dans la nature. Recherchez Rattata, Raticate, Pikachu, Sandshrew, Nidoran♀, Nidoran♂, Sentret, Marill, Zigzagoon, Plusle, Minun, Bidoof et Patrat.

Minccino dans les œufs de 5 km: Minccino éclosera plus fréquemment à partir des œufs de 5 km. Après la fin de l’événement, Minccino continuera d’être disponible en œufs de 5 km.

Shiny Minccino sera disponible! Si vous avez de la chance, vous pourriez en rencontrer un!