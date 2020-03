Pokémon Go permet aux joueurs de rester sur place pendant la pandémie

Illustration: Niantic

Pokémon Go encourage les joueurs à aller dans le monde et à se rencontrer, mais ce n’est pas la meilleure idée lorsque le monde essaie de ralentir la propagation du coronavirus covid-19. Le développeur Niantic a mis en œuvre des changements temporaires dans le jeu pour rendre la capture de Pokémon sans aller plus facilement.

En plus de reporter l’événement Abra Community Day initialement prévu pour le 15 mars, Niantic a apporté des modifications au jeu pour augmenter la capacité des joueurs à attraper des Pokémon au même endroit. Tout d’abord, les joueurs peuvent acheter un lot d’encens peu coûteux, un objet qui attire les monstres de poche à leur emplacement. La durée de l’encens a été doublée, passant de 30 minutes à une heure complète. La distance que les joueurs doivent parcourir pour faire éclore les œufs des incubateurs a été réduite de moitié. Les PokéStops se rafraîchissent plus rapidement, encourageant les joueurs à rester au lieu de voyager d’un arrêt à l’autre.

Avec une augmentation des habitats Pokémon et des taux d’apparence accrus, ces changements devraient rendre le séjour au même endroit moins pénible pour les joueurs de Pokémon Go.

