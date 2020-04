Pokémon GO: plus de créatures avec des couronnes de fleurs arriveront pour célébrer le printemps

Le printemps est arrivé il y a quelques jours dans les régions de l’hémisphère nord. Comme lors des occasions précédentes, de nombreux jeux accueillent des événements inspirés de cette période de l’année, et Pokémon GO ne fera pas exception. Aujourd’hui, Niantic a révélé son intention de célébrer cette saison et ils incluent de nouveaux Pokémon avec des couronnes de fleurs et des œufs Pokémon spéciaux.

Bien que plusieurs jours du printemps se soient écoulés, Niantic a révélé aujourd’hui qu’ils organiseront un événement spécial pour le célébrer, qui débutera le 9 avril et durera 1 semaine, le dernier jour sera donc le 16 avril.

Au cas où vous l’auriez manqué: vous pouvez obtenir des objets en échange de 1 Pokécurrency en raison d’un coronavirus (COVID-19).

Plus de Pokémon avec des couronnes de fleurs arriveront dans Pokémon GO

La grande nouveauté est que pendant cette période Buneary fera ses débuts avec une couronne de fleurs, qui rejoindra Pikachu avec un bonnet de fleurs, qui apparaîtra à l’état sauvage. De plus, les joueurs pourront rencontrer Exeggcute, Chansey, Mareep, Marill et Torchic, des Pokémon qui évoquent en quelque sorte le printemps.

Des Pokémon spéciaux apparaîtront lors de l’éclosion des œufs

L’une des caractéristiques du printemps est qu’il y a des festivités liées aux œufs de Pâques, il y aura donc également une relation avec les œufs Pokémon. Au cours de cet événement, les œufs reçus en cadeau seront de 2 km et il sera possible d’obtenir Pichu et Togepi, qui feront leurs débuts avec leurs versions couronne de fleurs. De plus, les dresseurs Pokémon pourront éclore des œufs et rencontrer Happiny, Munchlax, Tyrogue, Chingling et Riolu. Ce que vous devez savoir, c’est qu’il sera nécessaire de marcher seulement la moitié de la distance requise pour que les œufs éclosent lorsqu’ils sont dans des incubateurs, vous recevrez deux caramels par éclosion et les œufs chanceux dureront jusqu’à 1 heure.

Au cours de cette période, il y aura également des tâches de recherche sur le terrain qui permettront de rencontrer Azumarill, Alogg Exeggutor et vous pourrez même trouver Audino si vous êtes très chanceux. Enfin, dans le magasin, il y aura un sac à dos et un sweat inspirés de Togepi.

Lequel des bonus avez-vous trouvé le plus intéressant? Quel Pokémon couronne de fleurs allez-vous essayer d’obtenir? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que Niantic poursuit les mesures afin que ses utilisateurs n’interagissent pas avec plus de personnes et évitent d’avoir des problèmes dans leurs localités liés à la quarantaine par coronavirus. Malgré la contingence, comme vous le voyez, de nouveaux contenus continuent d’arriver dans Pokémon GO et comme exemple est l’événement le plus récent disponible, qui se concentre sur les Pokémon farcis.

Pokémon GO est disponible sur mobile. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet en consultant notre minisite dédié.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.