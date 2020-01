Pokémon GO présente la GO Battle League. La pré-saison commence!

Le système prévu de qualifications et de combats contre d’autres entraîneurs de partout dans le monde est sur le point d’atterrir Pokémon GO grâce au pré-saison de la GO Battle League, qui débutera cette semaine et sera mis en œuvre progressivement du plus haut au plus bas.

Bientôt, vous pourrez vous battre contre d'autres entraîneurs du monde! Nous sommes ravis d'annoncer que la pré-saison de la #GOBattle League est sur le point de commencer.

– Pokémon GO Espagne (@PokemonGOespana) 28 janvier 2020

La pré-saison commence

La pré-saison continuera d’optimiser la nouvelle ligue, de déterminer la durée idéale de chaque saison, de délimiter les seuils de chaque niveau de qualification et de corriger les erreurs constatées pour que, une fois la première saison commencée, tout soit prêt et il peut être garanti que chaque combat sera avec toutes les garanties d’égalité. Par conséquent, il y aura des rotations de deux semaines entre les 3 ligues connu à ce jour:

Super Ball League (Pokémon avec le PC maximum de 1500): Avec lui, la pré-saison commencera, et nous pouvons l’essayer de cette même semaine (janvier-début février) jusqu’au 10 février.Ultra Ball League (Pokémon avec le PC maximum de 2500): Du lundi 10 février au 24 février.Master Ball League (Pokémon de n’importe quel PC): Du lundi 24 février au 9 mars.

À partir du 9 mars, la Super Ball League sera à nouveau disponible jusqu’à l’annonce du début officiel de la première saison de la GO Battle League. Les qualifications et victoires que nous obtenons en pré-saison reprendront une fois la saison régulière commencée, bien que nous puissions nous qualifier pour les récompenses offertes.

Quelles récompenses recevrons-nous en participant à Pokémon GO GO Battle League?

Bien qu’il soit trop tôt pour en être sûr, maintenant certaines des récompenses que nous pouvons obtenir ont été avancéesr selon le nombre de combats et notre classement en pré-saison et saison. Par exemple, nous recevrons un grand nombre de Starpowers en fonction de nos victoires, donc plus le nombre de victoires est grand, plus le nombre d’étoiles de poudre est grand. Nous recevrons également des objets de combat tels que MT et bonbons raresainsi que des rencontres avec Pokémon exclusif. L’un de ces Pokémon exclusifs sera Pikachu Libre, la version originale de combat Pikachu de Pokémon Ruby Omega, Pokémon Alpha Sapphire et Pokkén Tournament, qui vient à Pokémon GO en récompense de la GO Battle League, donc pour l’obtenir, nous devrons nous battre jusqu’à ce que nous atteignions l’objectif nécessaire pour cela. Accompagné de cela viendra de nouveaux accessoires pour notre avatar, également des récompenses exclusives, parfaites pour nous préparer comme il se doit pour la bataille.

Comment participer à la GO Battle League?

Même si L’entrée aux matchs de qualification est gratuite, nous devrons faire quelque chose pour les obtenir. Pour obtenir 5 billets pour combattre 5 fois dans la GO Battle League, nous devons parcourir au moins 5 kilomètres. Cependant, ils ne sont pas cumulatifs, nous devrons donc les dépenser avant de pouvoir obtenir les 5 suivants, en pouvant répéter le jeu jusqu’à 3 fois le même jour. Si nous restons près d’atteindre 5 km, et si nous avons parcouru un minimum de 2 km, nous pouvons également obtenir les laissez-passer à travers les Pokémonedas, étant le plus petit montant selon les mètres ou kilomètres dont nous avons besoin jusqu’à 5 km.

Finalement, Les passes de raid premium seront renommées passes de combat premium, et peut être utilisé à la fois dans les raids et pour obtenir de plus grandes récompenses dans la GO Battle League. Si nous l’utilisons dans la ligue, les récompenses pour chaque victoire seront plus importantes et les rencontres avec certains Pokémon exclusifs seront plus faciles à réaliser.. Cependant, il faut se rappeler que l’utilisation de ces pass ne nous donnera pas d’avantages dans les qualifications, donc l’aide ne sera donnée que pour l’obtention de récompenses. Si nous voulons être les meilleurs, nous devrons gagner de plus en plus.

Une fois la présaison activée, les joueurs recevront les 5 premiers billets de la GO Battle League totalement gratuits, sans avoir à parcourir 5 kmRestez à l’écoute du jeu et de NextN pour savoir quand il commencera et toutes les améliorations qui seront mises en œuvre jusqu’au début de la saison!

