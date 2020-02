Pokémon GO: qu’est-ce qu’un Pokémon clone et comment en capturer un?

Nous sommes très proches de la Journée Pokémon, une célébration internationale mieux connue sous le nom de Journée Pokémon dans cette partie du monde.

L’une des raisons pour lesquelles beaucoup sont enthousiasmés par l’arrivée de cette fête est la possibilité d’obtenir un clone Pokémon dans Pokémon GO.

Cela dit, la réalité est qu’il existe de nombreuses personnes qui ne savent pas ce qu’elles sont ou qui ne savent pas comment les capturer. Pour résoudre cette question et d’autres, nous avons décidé de préparer un petit guide.

Qu’est-ce qu’un Pokémon clone?

Si vous avez grandi dans les années 90 et vécu toute la fureur de la fièvre Pokémon, il est très probable que vous connaissiez l’origine du Pokémon clone.

Si ce n’est pas certain, vous êtes très confus et il vous semble que ce sont des Pokémon faits avec des hacks ou obtenus illégalement, mais rien de tout cela. C’est plutôt un style de créatures qui suscitera des sensations nostalgiques chez de nombreux joueurs.

Les Pokémon clones sont des créatures apparues dans l’anime Pokémon, mais sont surtout reconnues pour leur apparition dans Pokémon: Mewtwo contre-attaques, une bande mieux connue pour être le premier film Pokémon.

Le créateur de ces créatures de poche était Mewtwo, qui a pris le Pokémon aux visiteurs de la Nouvelle Île et les a clonés pour être son armée.

Mais quelle est la différence entre un Pokémon ordinaire et un Pokémon clone? D’une manière générale, on peut dire que ce sont des créatures qui semblent très fidèles à leur espèce, mais elles ont une différence importante: leur peau a différents types de taches ou de stries.

Ce dernier en fait des Pokémon avec un look unique, donc les entraîneurs Pokémon GO mourront sûrement pour les avoir.

Il convient de noter que, jusqu’à présent, Niantic n’a pas montré à quoi ressemblera le Pokémon clone dans Pokémon GO. Ce que nous savons, c’est que les créatures de ce type qui seront disponibles sont Charizard, Blastoise et Venusaur.

C’est pourquoi un joueur nommé DisneyGamer a déjà imaginé à quoi ils ressemblaient. Vous pouvez le vérifier ci-dessous:

Quand et où pouvez-vous attraper un Pokémon clone dans Pokémon GO?

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le Pokémon clone arrivera à Pokémon GO le jour Pokémon suivant. Vous pouvez donc les obtenir à partir du 25 février à 15h00, heure de Mexico. En d’autres termes, vous devez attendre un peu plus d’une semaine pour sortir et les capturer.

Gardez à l’esprit que Pokémon clone ne sera pas disponible pour toujours dans Pokémon GO. En fait, ils disparaîtront du jeu Niantic le 2 mars.

Cela signifie que vous avez 1 semaine pour profiter de l’événement et capturer autant de ces créatures spéciales que possible. Pas mal, non?

Un autre point important que vous devez garder à l’esprit est que les versions clones de Charizard, Blastoise et Venusaur seront disponibles dans les raids 4 étoiles.

Donc, vous devez vous préparer à les combattre avec des créatures qui peuvent vaincre les Pokémon de type Feu, Eau ou Plante.

Et vous, êtes-vous enthousiasmé par l’arrivée du clone Pokémon sur Pokémon GO? Dites-le nous dans les commentaires.

Pokémon GO est désormais disponible pour les appareils iOS et Android, tels que les téléphones iPhone ou les appareils Samsung et Xiaomi. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu pour smartphones si vous cliquez ici.

