Pokémon GO: Rank Tanking apparaît comme un chemin facile vers le légendaire

L’ajout du mode multijoueur League Fighting GO dans Pokémon GO a été très bien accueilli par la communauté et plus encore car il offre des récompenses intéressantes, en plus de l’opportunité d’affronter, de temps en temps, une créature légendaire. Pour atteindre un Pokémon comme Darkrai, il est nécessaire de gagner un set de combat, mais cela implique d’avoir affronté des adversaires du même niveau, donc certains joueurs ont profité d’un écart dans le système de jeu.

Selon un rapport de Dexerto, la pré-saison de la GO Fighting League a révélé un phénomène qui se produit dans la communauté Pokémon GO: Rank Tanking. D’une manière générale, il s’agit de baisser exprès votre niveau pour vous faire le moyen le plus simple d’affronter un Pokémon légendaire, dont l’apparence n’est pas assurée en toutes occasions et il n’y a aucune certitude quant aux chances que cela se produise.

Comment fonctionne Rank Tanking dans Pokémon GO?

Comme vous le savez, les batailles de la GO Fighting League se déroulent par sets et chaque match donne des récompenses intéressantes et en cas de victoire de 4 ou 5 duels, une possibilité s’ouvre pour affronter un légendaire. Cela dit, certains joueurs de Pokémon GO ont rencontré le problème de l’association du système, il est donc devenu très difficile d’atteindre leur objectif face à des adversaires du même niveau élevé. Qu’ont-ils fait à ce sujet? Comme ils ont commencé à perdre des duels exprès pour abaisser leur niveau et que le système les a accueillis avec des rivaux de moindre hiérarchie, dont ils ont profité pour gagner les duels requis et ainsi avoir l’occasion de rencontrer un légendaire.

Il convient de mentionner que cette activité, connue sous le nom de Rank Tanking, se déroule dans la dernière partie de la pré-saison de la GO Fighting League, donc une fois la première saison commencée, tous les rangs seront rétablis.

