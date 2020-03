Pokémon GO recevra une fonctionnalité utile

Niantic, le studio de développement de Pokémon GO, continue de travailler pour améliorer l’expérience de jeu. Grâce à cela, la communauté pourra bientôt profiter d’une nouvelle fonctionnalité qui, nous en sommes sûrs, sera très utile à certains.

Ce qui se passe, c’est que Niantic prépare l’onglet Vue Aujourd’hui. Il s’agit d’une fenêtre d’informations qui apparaîtra dans le même menu que vos tâches d’enquête sur le terrain et vos tâches d’enquête spéciales.

Mais qu’allez-vous y trouver? Détails sur les événements qui ont lieu, ainsi que sur les futures célébrations de Pokémon GO. Ce n’est pas tout, car il contiendra également des informations sur les statistiques personnelles comme les séquences quotidiennes et les Pokémon que vous avez dans les gymnases en défense.

Il convient de mentionner que, pour le moment, Niantic n’a pas révélé quand cette fonctionnalité arrivera dans Pokémon GO. Il a seulement dit qu’il sera disponible “bientôt” lorsque nous en saurons plus, nous vous le ferons savoir.

Qu’avez-vous pensé de cette fonctionnalité? Cela améliorera-t-il votre expérience Pokémon GO? Dites-le nous dans les commentaires.

Pokémon GO est disponible pour les appareils iOS et Android. Vous pouvez en savoir plus sur ce lancement en cliquant ici.

