Pokémon GO se prépare à accueillir le printemps

Malgré la situation extraordinaire et exceptionnelle que nous avons dû vivre ces jours-ci, Niantic ne néglige pas son jeu le plus réussi, Pokémon GO, en l’adaptant aux besoins actuels de tous ses joueurs et en facilitant le jeu depuis chez eux, parmi lesquels une plus grande ponte de Pokémon sauvage, que les œufs soient ouverts à la moitié de la distance ou pour pouvoir combattre autant que nous voulons dans le nouveau système de Ligue GO combats, des mesures qui se poursuivront jusqu’à ce que la situation s’améliore dans le monde entier. Cependant, Pokémon GO ne s’arrête pas, et bien qu’il s’adapte un peu temporairement au jeu “individuel” et ne quitte pas la maison pour des raisons de jeu, les événements continuent de se mettre à jour comme d’habitude. Si nous avons un mini-événement lié aux poissons d’avril en ce moment, À partir du jeudi 9 avril, un nouvel événement axé sur le printemps s’ouvrira.

Pokémon GO accueille le printemps

Pour commencer, la distance des œufs restera la moitié, afin de promouvoir tout ce qui précède. Nous recevrons également le double bonbon à chaque fois que nous éclosons un Pokémon, et les œufs chanceux dureront 1 heure au lieu de la demi-heure habituelle. De plus, dans le magasin, nous aurons à disposition deux nouveaux accessoires pour notre avatar basé sur Togepi. Un sac à dos et un sweat, pour être plus précis.

En ce qui concerne Pokémon, nous pourrons trouver des créatures comme Exeggcute, Marill, Mareep, Torchic ou Chansey plus fréquemment, tous avec la possibilité de nous faire avec leur version variocolor. Ils apparaîtront également à l’état sauvage Pikachu avec un chapeau de fleurs et Bunneary avec une couronne de fleurs, les deux aussi avec la possibilité d’être retrouvés shinys. En outre, tous les œufs que nous recevons des cadeaux seront à 2 kmCeux-ci comprendront des Pokémon comme Flower Crown Pichu ou Togepi, Happiny, Munchlax, Tyrogue, Chingling ou Riolu. Finalement, De nouvelles missions de recherche exclusives seront disponibles pendant les dates de l’événement, ce qui nous permettra de mettre la main sur des Pokémon comme Azumarill, Exeggutor d’Alola ou même Audino.

Profitez des installations du jeu depuis chez vous, soyez responsable et obtenez tous les Pokémon que vous pouvez pour célébrer l’arrivée du printemps!

