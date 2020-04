Pokemon Go Spring Event 2020 démarre la semaine prochaine

Par Stephany Nunneley,

Vendredi 3 avril 2020 19:53 GMT

Les joueurs de Pokemon Go peuvent profiter du nouvel événement de printemps à partir de la semaine prochaine.

Au printemps Pokemon Go pour les festivités, Buneary portera une couronne de fleurs, tandis que les Pokémons centrés sur les œufs et les printemps apparaîtront plus souvent à l’état sauvage.

Les œufs Pokemon éclosent également avec Pichu et Togepi portant également des couronnes de fleurs.

Niantic continue de fournir des moyens d’apprécier le jeu dans un cadre individuel. Pour cette raison, vous recevrez jusqu’à 1/2 distance d’éclosion lorsque les œufs sont placés dans les incubateurs jusqu’à nouvel ordre, alors assurez-vous d’activer Adventure Sync.

L’événement de printemps se déroule 9-16 avrilet vous pouvez vous attendre aux fonctionnalités décrites par Niantic ci-dessous.

Caractéristiques

Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent dans la nature: Exeggcute, Chansey, Mareep, Marill et Torchic. Si vous avez de la chance, vous pourriez rencontrer un Exeggcute brillant.

Buneary portant des couronnes de fleurs et Pikachu portant des chapeaux de fleurs apparaîtront également à l’état sauvage. Si vous avez de la chance, vous pourriez aussi en rencontrer des brillants.

Les Pokémons suivants éclosent plus souvent à partir de 2 km. Oeufs: Pichu portant une couronne de fleurs, Togepi portant une couronne de fleurs, Happiny, Munchlax, Tyrogue, Chingling et Riolu.

Tous les œufs reçus de cadeaux pendant l’événement seront des œufs de 2 km.

Il y aura des tâches de recherche sur le terrain exclusives aux événements qui récompenseront les rencontres avec Alolan Exeggutor, Azumarill et – si vous êtes extrêmement chanceux – Audino.

Un sac et un sweat à capuche sur le thème de Togepi seront disponibles dans la boutique du jeu.

Bonus

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

2 × Hatch Candy

Les œufs chanceux dureront une heure

Et rappelez-vous que comme mentionné ci-dessus, un bonus de 1/2 Hatch Distance est en cours jusqu’à nouvel ordre – ce qui signifie qu’il sera appliqué pendant cet événement. Assurez-vous simplement de placer vos œufs dans les incubateurs pendant que le bonus est en cours d’exécution.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

Regardez sur YouTube ‘);

jQuery (yt_video_wrapper) .remove ();

};

});

}

}

});

}