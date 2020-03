Pokémon Go subit des modifications en raison d’un coronavirus

La pandémie par coronavirus a amené plusieurs pays à mettre en œuvre des mesures sévères pour éviter les infections. De l’isolement total en Italie à l’état d’alarme en Espagne qui limite la circulation des personnes dans certaines conditions. Cela affectera inévitablement l’un des jeux mobiles les plus populaires: Pokemon go.

Alors que le nombre de joueurs a diminué ces derniers mois, la base de fans reste fidèle au jeu de Niantic. Pour ancrer avec nouvelles mesures grâce à COVID-19, les développeurs ont annoncé qu’ils apporteraient des modifications à Pokémon Go afin que peut être apprécié dans un cadre individuel et qu’ils encouragent également l’exploration.

Dans les changements immédiats sont plus de cadeaux dans les Poképaradas (PokéStops), davantage d’habitats et d’apparences Pokémon, ainsi que des réductions de distance lorsque les œufs sont pondus dans des incubateurs. En plus de cela, vous pouvez acheter 30 encens pour 1 Pokécurrencyqui va maintenant durer une heure et permettre attraper des Pokémon de votre maison.

Les paramètres ne sera pas permanent et bien qu’il n’y ait pas de date précise, ils prendront sûrement fin une fois que les restrictions imposées par le coronavirus ne seront plus efficaces. De même, Niantic a annoncé annulation de votre événement Abra pour Pokémon Go et des journées communautaires pour Harry Potter: Wizards Unite, un autre jeu qui utilise les mêmes mécanismes et favorise l’exploration.

Récemment, Pokémon Go a annoncé les détails de son mode multijoueur en ligne tant attendu, où les utilisateurs peuvent rivaliser comme cela se produit dans les jeux pour consoles portables. En raison de sa nature de marcher plusieurs kilomètres pour participer, les tournois GO Fighting League nou serait le plus recommandé à l’époque du coronavirus.

