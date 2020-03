Pokémon GO sur Twitter cesse d’inviter ses utilisateurs à jouer

La situation la plus récente causée par le coronavirus (COVID-19) dans le monde en général a favorisé les jeux vidéo, car elle a empêché les utilisateurs à la maison de se détacher de leurs consoles ou de leurs PC. Cependant, certains titres ont été négativement affectés, comme Pokémon GO. Cela est arrivé parce qu’il vous invite à sortir et à jouer pour trouver des créatures. En raison du risque posé par cette maladie, Niantic a cessé de recommander aux joueurs de sortir jouer et a annoncé des annulations et des modifications de certains événements à venir.

Par le biais du compte Twitter Pokémon GO, Niantic a modifié le message d’introduction qui invitait auparavant “sortir” et “se lever et sortir”, pour ne montrer maintenant que “découvrir Pokémon dans le monde réel!”. Il convient de noter que maintenant, il n’y a plus d’emphase à quitter la maison.

Au cas où vous l’auriez manqué: Pour empêcher les joueurs de descendre dans la rue, Niantic donne presque un tas de Poké Balls.

Cela se produit en même temps que l’éventualité dans diverses parties du monde atteint des niveaux importants, ce qui suggère que ce changement de compte est dû au fait que l’entreprise ne veut pas mettre ses utilisateurs en danger et qu’ils prennent leurs précautions. Cependant, il est également possible que ce soit une coïncidence et que le changement soit en fait dû à une simple modification prévue.

Description ci-dessus

Description actuelle

Niantic modifiera et annulera plus d’événements Pokémon GO

Ce qui est sûr, c’est que les changements récents, ainsi que les annulations d’événements massifs, ont été donnés comme mesure pour éviter d’éventuelles contagions. Parmi les nouvelles mesures qui ont été prises figure l’annulation du Raid Time, qui a lieu tous les mercredis à 18h00 (heure locale).

D’autre part, il a été annoncé que la période de disponibilité de Thundurus et Lugia sera prolongée de quelques jours, car les deux créatures légendaires continueront à apparaître à la fois dans des raids 5 étoiles et dans les récompenses de la COMBAT GO League jusqu’au 31 mars à 3 heures. : 00 PM (heure de Mexico).

Comment recevez-vous ces mesures de prévention de Niantic? Ont-ils eu un impact sur vos sessions de jeu? Dites-le nous dans les commentaires.

Ces types de réponses de Niantic sont sans aucun doute conçus pour empêcher les utilisateurs de s’exposer à des situations de risque de contagion par le coronavirus, comme cela s’est récemment produit en Italie, lorsqu’un homme n’a pas respecté l’isolement et est sorti jouer à Pokémon. GO, un cas similaire a également été enregistré à Madrid. Malgré le fait que la quarantaine empêche les utilisateurs de jouer à Pokémon GO comme il se doit, les revenus générés par le titre au cours de cette période sont impressionnants.

Si vous ne savez pas quoi jouer pendant cette période de quarantaine, nous vous recommandons de consulter cet article avec nos recommandations.

Pokémon GO est disponible sur mobile. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet en consultant notre minisite dédié.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source 1, 2

.