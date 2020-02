Pokémon GO: un événement Safari Zone pourrait avoir lieu prochainement au Mexique

Êtes-vous un maître Pokémon GO Pokémon et vivez-vous au Mexique ou en Espagne? Attention: récemment, il y avait des raisons de croire qu’il y aura un événement Safari Zone dans ces pays hispanophones.

Comme PokéXperto le mentionne, le trafic de données Pokémon GO indique qu’il y a 2 nouveaux événements Safari Zone en cours. L’un se tiendra à Monterrey, au Mexique, tandis que l’autre à Séville, en Espagne.

Il est important de noter que le trafic de données ne donne pas plus de détails sur les zones Safari pour le Mexique et l’Espagne. La seule chose qu’il peut voir, c’est que ce seront des événements qui auront lieu à un moment donné en 2020.

Il est également important de noter que, pour le moment, Niantic n’a fait aucune déclaration à cet égard. C’est pourquoi nous vous recommandons de le prendre avec un grain de sel jusqu’à ce qu’il devienne officiel.

Le trafic de données de Pokémon GO révèle qu’il y aura Zona Safari à Monterrey (Mexique) et Séville (Espagne): pic.twitter.com/FiYpFIyZql

– PokéXperto Ⓜ️ (@pokexperto) 21 février 2020

Qu’est-ce qu’une Pokémon GO Safari Zone?

Au cas où vous ne le sauriez pas, les zones Safari sont des événements Pokémon GO qui se déroulent dans différentes parties du monde. Dans ce document, les entraîneurs peuvent aller à la rencontre de la communauté pour attraper plusieurs types de Pokémon GO.

La chose intéressante à propos des événements de Safari Zone est que le taux de différents Pokémon est augmenté et même certains jamais vus auparavant apparaissent dans la région où l’événement se déroule. Il existe également des zones mixtes pour les équipes qui font partie du monde Pokémon GO où vous pourrez vous détendre pendant un certain temps et vivre ensemble.

Ce n’est pas tout, car les zones Safari proposent également des Poképaradas spéciaux, ainsi que des produits Pokémon Center.

Il convient de mentionner que, contrairement aux Pokémon Community Days, les zones Safari sont des événements payants.

Et vous, aimeriez-vous avoir une zone Safari au Mexique? Dites-le nous dans les commentaires.

Pokémon GO est disponible pour les appareils iOS et Android. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu si vous visitez notre mini-site dédié.

