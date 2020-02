Pokemon Go Valentine’s Event 2020: Shiny Happiny, Chansey, nouveaux Pokémon et bonus d’événement expliqués

Un autre Pokemon Go l’événement est ici. Cette fois, c’est pour la Saint-Valentin 2020, et le jeu propose une gamme de bonus appréciés de manière appropriée pour célébrer le fait.

Heure de démarrage de Pokemon Go Valentine 2020 et fonctionnalités de base

Tout d’abord, quand l’événement a-t-il lieu? Eh bien, réponse simple. Ça commence le 14 février (c’est la Saint-Valentin) à 8h heure locale pour vous, quoi que ce soit. L’événement durera ensuite plusieurs jours et se terminera à 22 heures, heure locale, le 17 février.

Les bases de l’événement de la Saint-Valentin 2020 dans Pokemon Go signifient que les joueurs peuvent s’attendre à des bonus solides juste pour jouer au jeu. Ces fonctionnalités seront présentes pendant toute la durée de l’événement de la Saint-Valentin (du 14 février à 8 heures, heure locale au 17 février à 22 heures, heure locale):

Double Candy gagnée lorsque vous attrapez de nouveaux Pokémon

Les leurres dureront six heures sur Pokestops

De nouveaux objets d’avatar seront disponibles dans la boutique

Le samedi 15 février est le «Lickitung Raid Day», Lickitung apparaissant comme un raid 4 étoiles avec de grandes chances d’être brillant. Les raids se dérouleront de 14 h à 17 h, heure locale, samedi, et tous les joueurs qui participeront recevront 5 laissez-passer de raid gratuits pour rester coincés.

En plus de tout ce qui précède, Pokémon rose apparaîtra plus souvent. Cela vaut pour toutes les façons dont Pokémon peut apparaître: ils seront plus courants dans la nature, dans les raids, dans les éclosions d’oeufs Pokémon et en tant que récompenses des missions de recherche sur le terrain. Quel Pokémon compte comme suffisamment rose pour augmenter le nombre d’apparitions? Il se décompose comme suit:

Clefairy (Spawn)

Clefable (Spawn)

Jigglypuff (Spawn)

Slowpoke (Spawn)

Chansey (Spawn, Missions)

Lickitung (7 km d’oeufs)

Porygon (7 km d’oeufs)

Flaaffy (Spawn)

Snubbull (Spawn)

Miltank (Spawn)

Whismur (Spawn)

Skitty (Spawn)

Luvdisc (Spawn, 7km Eggs)

Cleffa (7 km d’oeufs)

Igglybuff (7 km d’oeufs)

Tyrogue (7 km d’oeufs)

Smoochum (7 km d’oeufs)

Happiny (7 km d’oeufs)

Audino (7 km oeufs, ponte)

Alomomola (7 km d’oeufs, frai)

Shiny Chansey et Shiny Happiny – nouveaux shinies avec des taux de ponte accrus

L’un des principaux avantages de l’événement de la Saint-Valentin 2020 dans Pokemon Go est l’ajout de nouvelles variantes brillantes de Pokemon classique: Shiny Happiny, et la version brillante de son évolution, Chansey. Cela signifie également que grâce à l’évolution, vous pourrez mettre la main sur un brillant Blissey, bien que ce Pokémon n’apparaisse pas dans la nature.

Il existe plusieurs façons de mettre la main sur la paire, toutes disponibles pendant les heures de l’événement (du 14 février à 8 heures, heure locale au 17 février à 22 heures, heure locale). Voici comment obtenir Shiny Happiny, Chansey et Blissey dans l’événement Valentine de Pokemon Go pour 2020:

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Shiny Happiny peut être obtenu en faisant éclore des œufs Pokemon de 7 km. Si vous avez oublié, les œufs de 7 km sont ceux que vous pouvez recevoir de vos amis en cadeau – alors envoyez et ouvrez des cadeaux!

Si vous avez un Shiny Happiny, vous pouvez alors obtenir un Shiny Chansey en y faisant évoluer Shiny Happiny au prix de 25 Chansey Candy après avoir parcouru 15 km avec Happiny en tant que Buddy Pokemon.

Alternativement, Chansey apparaîtra plus fréquemment dans la nature pendant les heures de l’événement de la Saint-Valentin, et à l’intérieur de cela, il y a également un taux de rencontre accru pour la version brillante de Chansey.

Enfin, pour obtenir un Shiny Blissey, faites simplement évoluer Shiny Chansey au prix de 50 Chansey Candy.

Nouveau Pokémon: Audino et Alomomola

Avec l’événement 2020 de Valentine dans Pokemon Go sur le thème des créatures de couleur rose, il est logique d’ajouter en même temps de tout nouveaux Pokémon du pigment au jeu. Arrivent ainsi Audino et Alomomola, Pokémon nouveau à cet événement dans le jeu. Comme toujours, ils resteront dans le jeu une fois l’événement de la Saint-Valentin terminé le 17 février à 22 heures, heure locale, mais pendant les heures de l’événement, ils seront plus faciles à attraper et à trouver dans le cadre de la célébration.

Audino est un Pokémon de type Normal et a fait ses débuts dans la région Unova de Pokemon Black & White en tant qu’assistant dans les centres Pokemon, aidant à soigner Pokemon.

Alomomola est un Pokémon pur de type eau qui n’a honnêtement pas beaucoup de particularité.

Aucun des deux ne semble que ce sera très utile dans la méta de combat Pokemon Go, mais ceux qui veulent les attraper voudront tous les deux. Il n’est pas nécessaire de stocker des bonbons, car aucun Pokémon n’évolue.

Tâches de recherche de mission sur le terrain de l’événement Pokemon Go Valentine

Comme toujours dans les événements Pokemon Go, il existe une sélection d’événements de mission sur le terrain spéciaux qui apparaissent en plus de la liste régulière des quêtes de recherche sur le terrain Pokemon Go en rotation. Ceux-ci sont spécifiquement construits autour des Pokémon qui sont au centre de l’événement de la Saint-Valentin et proposent des récompenses appropriées et correspondantes. Les tâches de recherche et récompenses de la Saint-Valentin 2020, disponibles pendant les heures de l’événement (du 14 février à 8 h, heure locale, au 17 février à 22 h, heure locale) sont les suivantes:

Catch 5 Slowpoke ou Whismur: 1000 Stardust

Vaincre 3 Team Rocket Grunts: rencontre avec Chansey (chance brillante)

Hatch 3 Eggs: Rencontre avec Lickitung

Faire évoluer un Hoppip: rencontre avec Cherubi