Pokémon GO: vous pouvez attraper des Pokémon et gagner des bonus juteux dans ces mini-événements

Avril a déjà commencé et apporte plusieurs événements liés à Pokémon GO. En plus de signifier l’arrivée de nouveaux événements pour commémorer le printemps, les joueurs du titre mobile pourront également profiter des heures du Pokémon présenté et aujourd’hui, il a été révélé qui seront les protagonistes, à part quelques changements dans le répertoire des mouvements que certains Pokémon pourront apprendre.

Au cas où vous l’auriez manqué: Un événement mettant en vedette des farceurs Pokémon est disponible.

Il y aura des mini-événements avec des bonus et des Pokémon à l’état sauvage

Afin de préparer les Pokémon Trainers, Niantic a dévoilé les détails des heures Pokémon en vedette et du temps bonus mystère. La grande nouvelle est que durant le mois d’avril, Niantic réunira ces 2 mini-événements en 1, qui aura lieu une fois par semaine à 18h00 (heure locale). Nous vous laissons le calendrier, les bonus et les Pokémon en vedette.

Mardi 7 avril – Purrloin sera présenté, et attraper des Pokémon gagnera deux points d’expérience.

Mardi 14 avril – Magnemite sera le point culminant et Catching Pokémon décernera le double Candy.

Mardi 21 avril – Wobbuffet sera le point culminant et le transfert de Pokémon accordera le double Candy.

Mardi 28 avril – Pidgey sera le point culminant et Evolve Pokémon offrira des points d’expérience doubles.

Certaines créatures pourront apprendre de nouveaux mouvements

Avril sera également le mois de type Plante et donc Niantic appliquera quelques changements aux Pokémon de ce type dans les batailles de dresseur. Nous vous laissons avec les modifications ci-dessous.

Récurrent – génère de l’énergie plus rapidement

Energibola – atteint la charge maximale plus rapidement et peut réduire la défense de l’adversaire

Cyclone à feuilles – peut désormais réduire l’attaque de l’adversaire de 2 niveaux

Puissance passée – ses dégâts ont été réduits

Vent d’argent – dégâts réduits

Vent noir – les dégâts sont réduits et la charge complète prend plus de temps

De plus, il a été révélé que certains Pokémon de type Plante pourront apprendre de nouvelles attaques. Ci-dessous, nous vous disons ce qu’ils sont.

Bellossom – Récurrent

Jumpluff – grève aérienne

Ludicolo – Energibola

Cradily – Récurrent

Cherrim (Sunny Form) – Boule de météore de type feu

Tangrowth – Avalanche

Des changements vous ont-ils intéressé? Votre Pokémon de type Plante sera-t-il affecté? Participerez-vous à un moment Pokémon en vedette? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons qu’en avril il sera possible d’aider le volcan Pokémon à se débarrasser de la Team GO Rocket. Si vous espériez vous connecter aux Championnats du monde Pokémon 2020 pour voir les combats Pokémon GO, nous avons de mauvaises nouvelles pour vous, car la société Pokémon l’a annulée en raison du coronavirus (COVID-19).

Pokémon GO est disponible sur mobile. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet en visitant notre minisite dédié.

