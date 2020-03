Pokémon GO: vous pouvez attraper légendaire en gagnant dans la GO Fighting League!

Avant le début de mars, nous vous informons que ce mois-ci serait légendaire pour tous les joueurs de Pokémon GO, notamment parce que pendant cette période des créatures très puissantes apparaîtront dans le titre mobile. Un ajout que Niantic a à peine communiqué est celui qui rendra les chasseurs légendaires très heureux, car ils n’auront pas besoin de faire des raids pour attraper le Pokémon de cette classe qui vient d’arriver dans le jeu.

Le développeur a partagé que les formateurs Pokémon auront une alternative pour attraper le Pokémon Centella, Thundurus. Il a été annoncé que cette créature peut également être capturée via le titre multijoueur compétitif.

De cette façon, il ne sera pas nécessaire de rencontrer d’autres entraîneurs et de participer à un raid pour combattre avec Thundurus; mais, si vous êtes chanceux, il apparaîtra comme une récompense après quelques victoires contre des personnes dans le mode de classement du jeu, la League Fights GO. Donc, vous n’avez qu’à vous soucier de l’attraper.

De quoi avez-vous besoin pour trouver un Thundurus?

Bien qu’il soit bon d’avoir cette alternative pour capturer ce légendaire, nous vous disons qu’il ne sera pas très facile de l’obtenir par ce moyen, car vous devrez combattre le mieux possible avec votre Pokémon le plus expérimenté. Nous disons cela car au moins 4 victoires en Ultra ou Master League seront nécessaires si vous n’avez pas de Pass Raid Premium. Au cas où vous l’auriez, le nombre de batailles requises ne sera que de 2.

Vous devez tenir compte du fait qu’après ce nombre de victoires, il n’est pas garanti que Thundurus apparaîtra, mais qu’il y aura une opportunité qui se présentera, car il existe également d’autres Pokémon qui peuvent apparaître, tels que Snivy, Tepig, Oshawott, Deino, Scraggy, Shieldon o Larvitar, tel que rapporté par Comic Book.

Cette alternative aux Raids sera-t-elle permanente?

Pour le moment, on ne sait pas pourquoi Niantic a décidé d’appliquer ce changement. Certains croient que c’est parce que dans certains endroits, il est très difficile de jouer dans les rues et d’assister à des endroits bondés (comme les raids) à cause du coronavirus, en fait, cela a été la cause de l’annulation d’événements dans certaines villes.

Il y a aussi la possibilité que Niantic essaye cette méthode pour attraper légendaire et qu’elle fonctionne comme une alternative pour les Raids, ce que plusieurs joueurs remercient, car pour certains, il est difficile de rencontrer suffisamment d’utilisateurs pour aller à un Raid, en particulier dans les territoires ruraux.

Cependant, Niantic n’a rien dit à ce sujet. On sait seulement que Thundurus sera disponible lors des réunions en récompense des ligues “jusqu’à nouvel ordre”. Nous vous tiendrons informés, tandis que nous vous recommandons de saisir cette occasion et d’attraper Thundurus.

Que pensez-vous de ce changement? Souhaitez-vous qu’il devienne une fonctionnalité permanente? Dites-le nous dans les commentaires.

Un autre détail qui a changé dans le titre est la force du Pokémon noir, vous pouvez donc vous attendre à un plus grand défi face à eux.

Pokémon GO est disponible sur mobile. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à lui si vous consultez cette page.

