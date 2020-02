Pokémon GO: vous pouvez attraper les clones du film Mewtwo!

Pensez-vous que tout ce que Niantic a préparé pour Pokémon GO en février semble petit? Ensuite, vous serez heureux de savoir qu’ils ont eu une autre surprise dans leur manche. Ce qui se passe, c’est que le jeu mobile aura un autre événement à la fin du mois, dans lequel vous aurez l’occasion de célébrer le jour des Pokémon, ainsi que d’attraper des créatures qui ne sont apparues que dans le film Mewtwo contre-attaque.

Ce qui se passe, c’est qu’à la fin de l’événement du mois, Pokémon GO vous permettra de capturer des clones Pokémon. Au cas où vous ne le sauriez pas, ce sont des créatures qui ont été créées par Mewtwo et qui l’ont aidé dans sa lutte contre les humains dans le premier film Pokémon. Ces Pokémon sont très similaires aux autres, à la différence qu’ils ont des marques sur la peau.

Mais quelles créatures seront disponibles et quand pourrez-vous les capturer? Selon Niantic, l’événement sera disponible du 25 février au 2 mars. Les créatures disponibles seront Venusaur, Charizard et Blastoise et vous aurez l’opportunité d’en combattre une autre et de les capturer en Raids 4 étoiles.

Variantes exclusives au film: Clones

Dans le premier film Pokémon, Mewtwo commande des clones Pokémon – notamment Venusaur, Charizard et Blastoise. Ces clones ont des motifs uniques et sont beaucoup plus forts que les Pokémon normaux.

Ces variantes de clones ne sont jamais apparues dans les jeux. pic.twitter.com/GZX080cWRK

– Pokémon perdu du Dr Lava (@DrLavaYT) 28 décembre 2019

Nous vous rappelons que l’arrivée de ces Pokémon sur Pokémon GO ne fait pas que célébrer le Pokémon Day. Ce qui se passe, c’est qu’il commémorera également l’arrivée de Pokémon: Mewtwo Strikes Back: Evolution, le remake du premier film Pokémon, sur Netflix.

Dans le cadre de cet événement Pokémon Day, les entraîneurs pourront également trouver Pikachu et Eevee avec un sommet sauvage. D’un autre côté, vous aurez l’opportunité d’obtenir Bulbasaur, Charmander et Squirtle dans des œufs de 7 kilomètres.

Qu’avez-vous pensé de ces façons de célébrer la Journée Pokémon? Dites-le nous dans les commentaires.

Pokémon GO est disponible pour les appareils iOS et Android. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu mobile populaire si vous visitez notre mini-site dédié.

