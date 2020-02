Pokémon Home 1,8 million de dollars brut en une semaine

Pokémon Home a rapporté 1,8 million de dollars en une semaine. (Image: Nintendo)

Sensor Tower, une société d’analyse d’applications mobiles, a rapporté que Pokémon Home avait rapporté 1,8 million de dollars depuis sa sortie le 12 février. Ce chiffre provient des téléchargements mondiaux de 1,3 million estimés sur iOS et Android. Cependant, cela exclut les magasins d’applications tiers.

De plus, les États-Unis sont responsables de 34% du total des téléchargements, avec environ 444 000. Cela dépasse le nombre total de téléchargements au Japon de près de 300 000; ou 23%. Les revenus de chacun des pays ne sont pas loin de leur distribution de téléchargement. Les États-Unis en attribuent 40,8% et le Japon en génère 35,3%.

Pokémon Home, qui rapporte 1,8 million de dollars, en fait une très importante source de revenus pour The Pokémon Company et Nintendo. Cela estime que Pokémon Home est le seul responsable de 94,7% des revenus de l’entreprise depuis sa sortie. Bien que cela n’inclue pas Pokéon GO.

AUSSI…

Comment avez-vous apprécié Pokémon Home? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous ou via la page Facebook de DGR et comme toujours, consultez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube ici! Envoyez-nous un e-mail à [email protected] si vous avez des nouvelles ou si vous voulez avoir votre mot à dire.

PLUS: Kojima Teasing Death Stranding DLC

PLUS: Premier jeu d’Amazon: Nouveau monde – Obtient plus de détails