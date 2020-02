Pokémon HOME a déjà généré des profits de plusieurs millions de dollars

Pokémon HOME, le service d’abonnement Pokémon, a déjà servi 1 semaine sur le marché. Malgré la courte période disponible, l’application mobile a connu un grand succès, car il a été révélé aujourd’hui qu’elle a été téléchargée plus d’un million de fois et a généré des millions de profits.

Selon les informations du cabinet d’analyse Sensor Tower, 1,3 million de téléchargements ont déjà été enregistrés en 7 jours, le titre n’ayant fait ses débuts que le 12 février. Le plus surprenant, c’est qu’il a généré plus de 1,8 MDD $, des revenus très élevés si l’on considère qu’il ne s’agit pas d’un jeu vidéo, mais d’une application auxiliaire. Il est difficile de savoir quelle est la relation entre les joueurs qui ont téléchargé l’application et ceux qui paient pour le service, rappelez-vous que c’est un service gratuit qui a des plans premium. Il a également des prix différents selon le plan, un abonnement de 1 mois (2,99 USD), 3 mois (4,99 USD) ou 12 mois (15,99 USD).

Ce que l’on sait, c’est qu’une grande partie des utilisateurs qui ont téléchargé l’application viennent des États-Unis, le deuxième est le Japon et le troisième est la Grande-Bretagne, qui a contribué à 40,8%, 35,3% et 3,7% des revenus totaux générés.

Il convient de distinguer que dans ces chiffres, seules les informations relatives aux appareils mobiles sont prises en compte; en d’autres termes, les ventes ou les téléchargements de l’application Pokémon HOME sur le Nintendo eShop pour Nintendo Switch ne sont pas inclus. Ainsi, nous ne savons pas quel est le nombre total de gains ou de téléchargements entre les 2 plateformes.

Données Pokémon HOME sur les téléphones mobiles (Image: Sensor Tower)

Vous attendiez-vous à ce que Pokémon HOME soit si populaire? Combien de téléchargements totaux pensez-vous que le service sur mobile et Nintendo Switch ajoute? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que ce service prend en charge Pokémon Sword & Shield, Pokémon Allons-y, Pikachu! Et allons-y, Évoli! et l’application Pokémon Bank. Il est prévu que plus tard, il sera compatible avec Pokémon GO. Si vous voulez savoir comment transférer votre Pokémon des générations précédentes, vous ne voudrez pas manquer ce graphique. Vous serez peut-être intéressé de savoir que si vous complétez le Pokédex avec toutes les variantes, vous pourriez recevoir un Pokémon très spécial. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à lui et au monde Pokémon si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.