Pokémon Home comprend 200 boîtes et une visionneuse de modèles 3D

Avec le lancement de Pokémon Home ce mois-ci, Nintendo a commencé à donner à certains points de vente du temps avec le prochain utilitaire de transfert de jeux croisés Pokémon, avec des points de vente comme Inside Games, Game Watch et 4Gamer publiant des aperçus pratiques du téléphone mobile et de Nintendo Changer d’application. Grâce à ces articles, nous connaissons désormais une quantité considérable de nouvelles informations concernant le service.

Premièrement, Pokémon Home fournira jusqu’à 200 boîtes de stockage si vous vous abonnez à la version Premium. Vous pourrez transférer des Pokémon entre des jeux en les faisant simplement glisser et en les déposant de la zone d’application vers votre zone de jeux, mais vous ne pouvez pas placer ou transférer des œufs dans Pokémon Home. De plus, si vous transférez des Pokémon de Pokémon Let’s Go, Pikachu / Eevee, ils ne conserveront leurs pleines capacités que lorsqu’ils seront transférés dans Sword and Shield.

À l’intérieur de l’application Pokémon Home elle-même, vous disposez de différentes façons d’organiser et de visualiser votre collection de monstres de poche. Vous pouvez rechercher vos cases en fonction d’une variété de critères spécifiques, et le Pokedex national dans l’application est divisé par région, vous permettant de visualiser tous les Pokémon de zones spécifiques comme Kanto ou Johto. Le GTS vous permet même de voir de quel jeu vos Pokémon spécifiques sont originaires.

Pokémon Home devrait être lancé en février de cette année.

[Source]