Pokémon Home Gifts Users Poké Ballear Magearna, mais il n’apparaît pas pour tout le monde

Les lancements en douceur de services en ligne et de jeux vidéo se produisent rarement de nos jours, il n’est donc pas surprenant d’entendre Accueil Pokémon – la nouvelle application mobile et Nintendo Switch compatible avec Épée et bouclier, Allons-y, Banque Pokémon et éventuellement Pokémon GO – a apparemment rencontré quelques hoquets dans sa première semaine.

Selon le site Pokémon Serebii.net, lorsque vous terminez votre Pokédex national dans Pokémon HOME, vous recevrez un Magearna “Couleur originale” dans la version mobile du jeu qui ressemble à une Poké Ball. Le problème est que cela ne se présente pas immédiatement à tout le monde, et certains formateurs qui remplissent l’exigence ne le reçoivent même pas:

Serebii.net: À l’heure actuelle, le cadeau n’est pas donné à toutes les personnes ayant un Pokédex terminé et semble être un lancement échelonné. En raison de l’activité étrange avec elle, nous enquêtons actuellement et essayons d’obtenir plus de détails

En plus de cela, certains utilisateurs de Pokémon Home sur les médias sociaux signalent avoir reçu la version “de couleur normale” de Magearna, et d’autres “rapports contradictoires” prétendent que les utilisateurs ont reçu des problèmes avec les mauvais mouvements.

Le cadeau Magearna couleur originale

Ce Magearna particulier est de niveau 50 lorsque vous le recevez, est livré avec n’importe quelle nature et a Soul-Heart comme capacité. Ses couleurs sont basées sur son look “il y a des centaines d’années” et comme on l’a vu précédemment dans Pokémon le film Volcanion & The Mechanical Marvel (comme on peut le voir sur l’image en haut de la page).

Avez-vous reçu ce Magearna particulier en cadeau? Partagez vos propres expériences de la première semaine avec Pokémon Home dans les commentaires ci-dessous.

