Pokémon HOME passera en maintenance et vous ne pourrez pas l’utiliser pendant plusieurs heures

Après avoir terminé leur Pokédex dans Pokémon HOME, certains utilisateurs ont commencé à signaler qu’ils avaient reçu le Pokémon artificiel, Magearna, ce serait un cadeau unique, car la coloration serait spéciale. Cependant, certains joueurs ont rapporté avoir obtenu la version normale et d’autres s’en sont tirés moins bien, car ils ne l’ont même pas reçue. Si vous êtes l’un de ceux concernés, ne vous inquiétez plus, les développeurs ont déjà une solution.

Comme le rapporte Serebii, il y aura une période de maintenance prolongée du jeudi 5 mars à 19h30 au vendredi 6 mars à 2h00 (heure de Mexico), vous ne pouvez donc pas utiliser ce service en aucun cas, c’est-à-dire l’échange en GTS, les box et le Pokédex ne seront désactivés. Cela se passera ainsi car l’équipe en charge lancera une mise à jour qui corrigera l’erreur Magearna et fera en sorte que tous les utilisateurs qui terminent le Pokédex reçoivent la version originale.

Bien que pendant cette période le service ne soit pas disponible, vous n’avez pas à vous soucier de vos Pokémon, car ils ne seront pas perdus. Après la maintenance, tout reviendra à la normale, avec les corrections mentionnées.

Comment obtenir Magearna dans sa couleur d’origine?

Game Freak distribue ce Pokémon à tous les utilisateurs de Pokémon HOME qui ont enregistré toutes les créatures de la franchise (Pokédex Nacional). Cependant, en raison de problèmes avec cette distribution, certains joueurs ont commencé à réaliser qu’ils avaient reçu la version normale et d’autres ont expliqué que, bien qu’ils aient chaque Pokémon dans le Pokédex, ils n’avaient pas reçu la créature mythique.

Après la maintenance, si vous avez déjà toutes les créatures, il vous suffit de vous rendre dans la Coffret Cadeau pour recevoir Magearna aux couleurs originales. Si vous avez reçu une mauvaise version, elle sera remplacée par la spéciale.

Selon les informations, dans une future mise à jour l’erreur sera corrigée qui n’indique pas que le Pokédex est terminé malgré le respect des exigences, ce qui permettra d’obtenir un Magearna spécial.

Si vous vous demandez quelle est la différence avec la version commune, nous vous disons que la spéciale a des couleurs qui rappellent un Pokéball, tandis que la normale a une couleur plus terne et l’achèvement du Pokémon HOME Pokédex est le seul moyen d’obtenir Cette variante

Comment recevez-vous ces nouvelles? Avez-vous été l’un de ceux qui ont reçu une mauvaise Magearna? Partagez vos réponses dans les commentaires.

Si vous aimez les défis lorsque vous jouez à Pokémon, vous voudrez peut-être reproduire cet exploit qu’un joueur a réalisé dans Pokémon Platinum. D’autre part, Pokémon GO représentera également un défi, car les Pokémon sombres seront renforcés.

Pokémon HOME a fait ses débuts en février dernier et est disponible sur Nintendo Switch et mobiles. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à lui si vous consultez cette page.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.