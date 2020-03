Pokémon HOME programme la maintenance pour le 6 mars

ACCUEIL Pokémon Il s’est écoulé plusieurs semaines entre nous, le service de stockage en ligne de Nintendo pour la saga Pokémon, est désormais disponible sur Nintendo Switch et avec lui son plan gratuit et son plan premium, ainsi commenté, non inclus dans Nintendo Switch Online. Depuis lors, l’application a reçu plusieurs mises à jour (la plus récente il y a quelques heures seulement). Eh bien, de nouvelles tâches de maintenance et d’amélioration arrivent!

Et ils ont annoncé tâches de maintenance pour Pokémon HOME, prévu pour la prochaine 6 mars, qui devraient s’étendre de 02h30 à 09h00 (heure espagnole). Six heures dans lesquelles il est prévu corriger un problème concernant le Pokédex qui a fait que ceux qui avaient terminé le Pokédex avant le 14 février ne reçoivent pas le Pokémon en acier / fée unique et artificiel promis (Magearna). De plus, bien que pour les futures mises à jour, il est prévu de résoudre le problème qui a fait que le Pokédex ne semble pas complet même s’il l’est.

Nous vous rappelons que dans nos NextNews les plus récents, nous avons parlé de cette application. Cependant, comme toujours, nous voulons connaître votre opinion à ce sujet. Quelle est votre expérience avec Pokémon Home? Une application pour les gouverner tous ou une entreprise simple?

