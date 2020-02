Pokemon Home reçoit des détails sur le transfert de Pokémon, leur affichage par région, etc.

Toujours faim pour plus d’informations sur Accueil Pokemon? Eh bien, nous avons un nouveau aperçu du Japon!

Plusieurs médias japonais auraient obtenu une démo en direct avec l’application, et font maintenant rapport sur certaines de ses fonctionnalités clés. En particulier, nous avons maintenant plus de détails sur le transfert de Pokemon entre les jeux, ainsi que les restrictions sur les œufs.

Voici les points saillants de ces rapports:

Le service est répertorié par certains comme «mi-février», d’autres comme février

200 boîtes de stockage dans l’abonnement Premium

Le transfert entre les jeux principaux peut être effectué par glisser-déposer

Vous avez la possibilité de rechercher vos cases en fonction de différents critères et de la commande

Les œufs ne peuvent pas être placés dans Pokémon HOME

Les Pokémon de Let’s Go Pikachu / Let’s Go Eevee n’obtiennent leurs données telles que des capacités que lorsqu’ils sont transférés dans Sword & Shield

Le GTS vous permettra de voir d’où un Pokémon est originaire s’il a été importé de Bank, Let’s Go ou Sword / Shield

La version mobile vous permet de voir les modèles 3D, de les faire pivoter, etc.

Le Pokédex national est séparé par région, vous pouvez donc regarder tous les Pokémon à la fois

Vous pouvez également obtenir une liste de tous les Pokémon Kanto, Pokémon Johto, etc.

Si vous avez plusieurs comptes d’utilisateurs sur le même commutateur, vous pouvez accéder aux différents fichiers de sauvegarde dans une seule copie de HOME (plus de précisions sont nécessaires à ce sujet, nous ferons rapport lorsque nous en entendrons plus.)

Qu’est-ce que tu penses? N’hésitez pas à nous le faire savoir ci-dessous!

